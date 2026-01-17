आज 17 जनवरी 2026 मीन राशिफल: मीन राशि वालों का संवाद संपर्क सकारात्मक रहेंगे, कामकाज में आशंकाओं से मुक्त रहेंगे

मीन - प्रबंधक की भूमिका को बेहतर ढंग से निभाएंगे. शासन के कार्यों में शुभता का संचार रहेगा. करियर व्यापार के मामले सधेंगे. पेशेवर प्रभाव बनाए रखेंगे. संवाद संपर्क सकारात्मक रहेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. बड़प्पन रखेंगे. पैतृक पक्ष के़े मामले बेहतर रहेंगे. अनुभव का लाभ मिलेगा. सभी सहयोग होंगे. करियर कारोबार में प्रभाव बनाए रखेंगे. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चहुंओर अपेक्षित उपलब्धियां बनी रहेंगी. पद प्रतिष्ठा बढ़त पर रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. सभी का सहयोग रहेगा. उल्लेखनीय परिणाम बनेंगे. व्यवसायिक गतिविधियां में आगे रहेंगे. सहकर्मी सहायक होंगे. पुरस्कृत हो सकते हैं.

धन संपत्ति - आर्थिक पक्ष संवार पर रहेगा. कामकाजी सुविधाएं बढ़ेंगी. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. लाभ और विस्तार के प्रयास बढ़ेंगे. इच्छित लक्ष्य साधेंगे. व्यस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों के लिए वक्त निकालेंगे. भावनात्मक संवाद व मेलजोल के प्रयास बनाए रखेंगे. निजी मामलों में मजबूती आएगी. प्रभाव के साथ बात रखेंगे. संबंध मधुर रहेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. इच्छित सूचना प्राप्त होगी. हर्ष आनंद बढ़े़गा. स्मरणीय पल बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन और निरंतरता बढ़ाएंगे. व्यवस्था संवरेगी. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. प्रभाव बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 1, 3 और 8

शुभ रंग : सफेद चंदन

आज का उपाय : बल और ज्ञान में अग्रणी हनुमानजी के दर्शन करें. न्यायदेव शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सहकारिता बनाए रखें.

