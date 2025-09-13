scorecardresearch
 

आज 13 सितंबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वालों की सेहत में होगा सुधार, जीवन से मानसिक तनाव भी होगा दूर

Aaj ka Meen Rashifal 13 September 2025, Pisces Horoscope Today: लोगों से मेलजोल में सहजता बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण लोगों के सहयोग से महत्वपूर्ण उपलब्धि बन सकती है. नए लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे. भाईचारे का बढ़ावा मिलेगा.

मीन - सामाजिक कार्यों में रुचि बनी रहेगी. आपसी सामंजस्य व तैयारी से आगे बढ़ेंगे. संपर्क संवाद का क्षेत्र बड़ा होगा. लोगों से मेलजोल में सहजता बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण लोगों के सहयोग से महत्वपूर्ण उपलब्धि बन सकती है. नए लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे. भाईचारे का बढ़ावा मिलेगा. बंधुत्व को बल मिलेगा. साहस पराक्रम बना रहेगा. सुख सुविधाओं पर जोर रखेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर बना रहेगा. आसपास अनुकूलन होगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ेगी.

नौकरी व्यवसाय- प्रभावशाली गतिविधियों में सक्रियता बनाए रखेंगे. आलस्य का त्याग करेंगे. अनावश्यक हस्तक्षेप से बचें. पेशेवरता पर जोर बनाए रखें. करियर व्यापार में असरदार रहेंगे. व्यर्थ वार्तालाप से बचेंगे.

धन संपत्ति - योजनाओं पर फोकस रखेंगे. टीम भावना बढ़ेगी. परिचितों की मदद मिलेगी. शुभ समाचार मिलेंगे. योजनाएं आकार लेंगी. इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी. अपेक्षित लाभ एवं पद प्रदर्शन बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक मामले सुखद रहेंगे. बंधुओं से नजदीकी बढ़ेगी. संबंधों पर जोर रखेंगे. मित्रजनाों का साथ पाएंगे. परिचितों करीबियों के साथ समय बिताएंगे. सभी प्रभावित रहंेगे. सहयोगियों से नजदीकी रहेगी. परिजनों से सुख साझा करेंगे. बंधु बांधवों से सामंजस्य बढ़ेगा. रिश्तों को बल देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार में मिठास रहेगी. स्वास्थ्य सुधार होेगा. रोग अवरोध दूर होंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

शुभ अंक: 3 और 8

शुभ रंग: हल्का पीला

आज का उपाय: पूर्वजों पितरों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य जल दें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. भेंट बढ़ाएं.

