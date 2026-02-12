आज 12 फ़रवरी 2026 मीन राशिफल: लेनदेन में सक्रियता दिखाएंगे, महत्वपूर्ण अवसर भुनाएंगे

मीन - व्यावसायिक योजनाओं को बेहतर बनाने की कोशिश होगी. तेजगति से आगे बढ़ेंगे. प्रबंधन से जुड़े कार्य बनेंगे. निज संबंध बल पाएंगे. सहयोगियों में सामंजस्यता बढ़ेगी. प्रशासन के कार्यों में गति रखेंगे. सबके प्रति सहयोग समर्थन रहेगा. पैतृक एवं प्रशासनिक कार्य संवरेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से लाभ की संभावना रहेगी. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. योजनाओं को समर्थन मिलेगा. मान सम्मान व प्रभाव में वृद्धि होगी.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में बढ़त बनी रहेगी. कार्ययोजनाएं साधने में सफल रहेंगे. अधिकारी सहयोगी होंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. लक्ष्य को पूरा करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

धन संपत्ति- हितलाभ बढ़ेगा. लेनदेन में सक्रियता दिखाएंगे. महत्वपूर्ण अवसर भुनाएंगे. प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर रहेंगे. संकल्प शक्ति को बल मिलेगा. वरिष्ठों का साथ सहयोग बना रहेगा. लोग मदद बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम पक्ष मजबूत बना रहेगा. निजी संबंधों में संकोच कम होगा. रिश्ते मजबूत होंगे. जरूरी बात साझा करेंगे. प्रियजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. परस्पर तालमेल बढ़ेगा. संबंध सुखद बनेंगे. सभी का भरोसा जीतेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. मित्रों का ध्यान रखेंगे. प्रिय विश्वसनीय रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था पर जोर रखेंगे. उत्साह और मनोबल में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सुख सौख्य बढ़ेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : केले के समान

आज का उपाय : भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें. संवार बढ़ाएं.

