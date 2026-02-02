आज 2 फ़रवरी 2026 मीन राशिफल: योजनानुरूप आगे बढ़ेंगे, बैंकिंग में रुचि रहेगी

मीन - अकादमिक शिक्षा पर फोकस बढ़ा रहेगा.भावनात्मक मामलों में सक्रियता दिखाएंगे.मित्र संबंधों में मिठास बढ़ेगी.चर्चा संवाद को बल मिलेगा.व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण बना रहेगा.महत्वपूर्ण विषयां में रुचि बढ़ेगी.अध्ययन अध्यापन में आगे रहेंगे.पद प्रभाव में वृद्धि होगी.संतान से सुखद सूचना मिलेगी.साथी सहयोगी अच्छा करेंगे.जीत पर जोर बनाए रखेंगे.जरूरी सूचना प्राप्त हो सकती है.नीति नियमों का पालन करेंगे.करीबियों के साथ मिलेगा.भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर कार्य व्यापार अपेक्षा के अनुरूप रहेगा.लाभ के अवसर बढ़ेंगे.सक्रियता से सबको प्रभावित करेंगे.कामकाज सुधार पर रहेगा.लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे.पेशेवर तथ्यों पर जोर देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक कार्योंं में स्पष्ट रहेंगे.वाणिज्यिक मामलों में पहल बनाए रखेंगे.पेशेवर विषयों में शीघ्रता दिखाएंगे.महत्वपूर्ण विषय पक्ष में रहेंगे.योजनानुरूप आगे बढ़ेंगे.बैंकिंग में रुचि रहेगी.

प्रेम मैत्री- मित्र संबंधों में सुधार संवार बना रहेगा.मन के रिश्तों पर फोकस रखेंगे.आपसी विश्वास में वृद्धि होगी.भावनात्मक मामले बेहतर रहेंगे.रिश्ते सुखकर रहेंगे.व्यवहार बेहतर बना रहेगा.संबंधों में सकारात्मकता रहेगी.अनुभवियां की सलाह रखेंगे.प्रियजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी बना रहेगा.विभिन्न गतिविधियों से जुड़ेंगे.आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे.संपर्क संवाद में बेहतर रहेंगे.सीख सलाह बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 2 और 3

शुभ रंग : सफेद चंदन

आज का उपाय : देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें.ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें.अध्ययन बढ़ाएं.

