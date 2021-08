Aaj Ka Panchang: पंचांग 8 अगस्त 2021, जानें शुभ मुहूर्त, राहु काल और ग्रह-नक्षत्र की चाल

पंचांग 8 अगस्त 2021 ,रविवार

विक्रम संवत - 2078, आनन्द

शक सम्वत - 1943, प्लव

पूर्णिमांत - श्रावण

अमांत - आषाढ़

हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि दिन है. सूर्य कर्क राशि में और चन्द्रमा कर्क राशि में संचरण करेंगे.

आज का पंचांग

श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्य

हरियाली अमावस्या

नक्षत्र: पुष्य

आज का दिशाशूल: पश्चिम दिशा ।

आज का राहुकाल: 5:23 PM से 7:00 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:04 AM

सूर्यास्त - 7:00 PM

चन्द्रोदय - Aug 08 5:29 AM

चन्द्रास्त - Aug 08 7:14 PM



शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:06 PM से 12:58 PM

अमृत काल - None

ब्रह्म मुहूर्त - 04:28 AM से 05:16 AM

योग

व्यातीपात - Aug 08 12:37 AM से Aug 08 11:38 PM

वरीयान - Aug 08 11:38 PM से Aug 09 10:14 PM

सर्वार्थसिद्धि योग - Aug 08 06:04 AM से Aug 08 09:19 AM (पुष्य और रविवार)

रवि पुष्य योग - Aug 08 06:04 AM से Aug 08 09:19 AM (पुष्य और रविवार)

गण्डमूल नक्षत्र

1. Aug 08 09:19 AM से Aug 9 09:50 AM (आश्लेषा)