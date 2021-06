Aaj Ka Panchang: पंचांग 25 जून 2021, जानें शुभ मुहूर्त, राहु काल और ग्रह-नक्षत्र की चाल

पंचांग 25 जून 2021 , शुक्रवार

विक्रम संवत - 2078, आनन्द

शक सम्वत - 1943, प्लव

पूर्णिमांत - आषाढ़

अमांत - ज्येष्ठ



हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, आषाढ़ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, तिथि दिन है. सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे और धनु राशि में संचरण करेंगे.

आज का पंचांग

आषाढ़ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा,

नक्षत्र: मूल - Jun 24 09:11 AM से Jun 25 06:40 AM

पूर्वाषाढ़ा - Jun 25 06:40 AM से Jun 26 04:25 AM

उत्तराषाढ़ा - Jun 26 04:25 AM से Jun 27 02:36 AM

आज का दिशाशूल:पश्चिम दिशा ।

आज का राहुकाल: 10:48 AM – 12:29 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय



सूर्योदय - 5:47 AM

सूर्यास्त - 7:12 PM

चन्द्रोदय - Jun 25 8:08 PM

चन्द्रास्त - Jun 26 7:01 AM

शुभ काल



अभिजीत मुहूर्त - 12:02 PM – 12:56 PM

अमृत काल - 12:04 AM – 01:31 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:10 AM – 04:58 AM

योग

ब्रह्म - Jun 25 02:16 AM – Jun 25 10:37 PM

इन्द्र - Jun 25 10:38 PM – Jun 26 07:18 PM

गण्डमूल नक्षत्र

1. Jun 24 09:11 AM – Jun 25 06:40 AM (मूल)