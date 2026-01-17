scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 17 January 2026: संवाद में स्पष्टता बढ़ाएंगे, साथी सहयोगी रहेंगे

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 17 January 2026: अतिथियों का मान सम्मान बनाए रखेंगे. प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी. संबंधों का लाभ उठाएंगे. संपर्क संवाद में बेहतर रहेंगे. परस्पर विश्वास रखेंगे.

Advertisement
X
nine horoscope
nine horoscope

नंबर 9
17 जनवरी 2026 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. अंक 9 के लिए आज का दिन मंगलकारी परिणाम बनाए रखने वाला है. कामकाजी की स्थिति अपेक्षा के अनुरूप रहेगी. कार्य विस्तार को बल मिलेगा. व्यक्तिगत संबंधों को निभाएंगे. विविध प्रयासों में सफलता पाएंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. उचित प्रस्ताव पाएंगे. मान सम्मान बढ़ेगा. आत्मविश्वास से आगे बढे़ंगे. अड़चनें दूर होंगी. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति थोड़े उतावले होते हैं. सभी मामलों में जल्दी करते हैं. उत्साही व विश्वासी होते हैं. आज इन्हें पहल पराक्रम बनाए रखना है. प्रेम स्नेह बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा. पेशेवर वरिष्ठों से भेंट होगी.


मनी मुद्रा- आर्थिक मामलों में तेजी बनी रहेगी. कार्ययोजनाओं में फोकस बनाए रखेंगे. पेशेवर कामकाज पर नजर रखेंगे. सभी को प्रभावित करने में सफल होंगे. विषयगत गंभीरता बनी रहेगी. प्रतिस्पर्धा में बेहतर बने रहेंगे. सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. संवाद में स्पष्टता बढ़ाएंगे. साथी सहयोगी रहेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा.


पर्सनल लाइफ- अतिथियों का मान सम्मान बनाए रखेंगे. प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी. संबंधों का लाभ उठाएंगे. संपर्क संवाद में बेहतर रहेंगे. परस्पर विश्वास रखेंगे. प्रेम संबंध मधुर रहंगे. अपनों का सम्मान रखेंगे. मित्रगण साथ निभाएंगे. सहयोग समर्थन की सोच रहेगी. संकोच हटेगा.

सम्बंधित ख़बरें

प्रलोभन में आने से बचेंगे, तैयारी पर ध्यान देंगे
मन प्रसन्न रहेगा, बड़प्पन से काम लेंगे
वचन निभाएंगे, आशंका से मुक्त रहेंगे
व्यवस्था को बल मिलेगा, आर्थिक वृद्धि तेज होगी
बड़प्पन दिखाएंगे, इच्छित सफलता मिलेगी

हेल्थ एंड लिविंग- बहकावे से बचें. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व संवारें. रुटीन बेहतर रखें. संबंधों में शुभता रहेगी. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.
फेवरेट नंबर- 1 3 6 8 9
फेवरेट कलर- गेंहुंआ
एलर्ट्स- बड़ी सोच बनाए रखें. रिश्ते संवारें. सजग रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement