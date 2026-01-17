scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 17 January 2026: प्रलोभन में आने से बचेंगे, तैयारी पर ध्यान देंगे

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 17 January 2026: संकोची और क्षमाशील होते हैं. आज इन्हें साहस पराक्रम बनाए रखना है. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ मिलेगा. बड़प्पन की सोच रहेगी.

नंबर 8
17 जनवरी 2026 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. अंक 8 के लिए आज का दिन चहुंओर हर्ष आनंद और उन्नति बनाए रखने में सक्षमह ै. साक्षात्कार में सफलता मिलेगी. वरिष्ठों का सहयोग समर्थन पाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में प्रभावशाली प्रदर्शन बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में सुधार होगा. पेशेवर प्रयास गति लेंगे. परिजनों से शुभ सूचना मिलेगी. लाभ और प्रभाव संवार पर रहेगा. शनि के अंक 8 के व्यक्ति से नजदीकी बढ़ाना कठिन होता है. ऐसे लोग नारियल के समान बाहर से कठोर और अंदर से सरल होते हैं. संकोची और क्षमाशील होते हैं. आज इन्हें साहस पराक्रम बनाए रखना है. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ मिलेगा. बड़प्पन की सोच रहेगी.

मनी मुद्रा- पेशेवर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. विभिन्न मामलों में धैर्य से आगे बढ़ेंगे. अधिकारियों की बातों को गंभीरता से लेंगे. कर्मठता और योग्यता से लक्ष्य साधेंगे. कार्य व्यापार में उछाल बनाए रखेंगे. सभी से तालमेल संवारेंगे. लाभ पर फोकस रहेगा. प्रलोभन में आने से बचेंगे. तैयारी पर ध्यान देंगे.

पर्सनल लाइफ- घर में सुख और सहकार बना रहेगा. बड़ों का मान-सम्मान रखेंगे. रिश्तों मेंं धैर्य व प्रेम दिखाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. बहकावे भटकाव में न आएं. स्वजनों की भावनाओं को समझें. बात कहने में जल्दबाजी नहीं दिखाएं. मनोरंजन के अवसर बने रहेंगे. करीबी मदद बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- अनुकूलन रहेगा. सामंजस्यता रखेंगे. संवेदनशीलता बढ़ाएंगे. व्यक्त्तित्व अच्छा रहेगा. नियमों पर जोर रखेंगे. अनुभव का लाभ मिलेगा. खानपान संवारेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 5 6 7 8 9
फेवरेट कलर- नीला
एलर्ट्स- साझीदारी बढ़ाएं. व्यवस्था पर नियंत्रण रखें. स्तरहीन सोच वालों से दूरी बनाएं.

