Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 17 January 2026: मन प्रसन्न रहेगा, बड़प्पन से काम लेंगे

नंबर 7

17 जनवरी 2026 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. अंक 7 के लिए आज का दिन उत्तम फल परिणाम बनाए रखने में सहायक है. व्यवस्था पर जोर देंगे. परिवार के लिए समर्पित रहेंगे. व्यक्तित्व व्यवहार में संतुलन व सामंजस्य रहेगा. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. कार्य व्यापार में प्रभावशाली प्रदर्शन रहेगा. सेवा क्षेत्र में सफल होंगे. टीम भावना बढ़ाएंगे. लेनदेन में स्पष्टता लाएंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति नजदीकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं. पसर्नल स्पेस के प्रति गंभीर होते हैं. आज इन्हें सक्रियता व सामंजस्यता बनाए रखना है. तथ्यों की जांच बढ़ाएं. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. सबको साधकर चलेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- सौदे समझौते पक्ष में बनेंगे. योजनाओं के संचालन में सफल होंगे. कामकाज पर फोकस रहेगा. लक्ष्य का ध्यान रखेंगे. हितलाभ ं संवारेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. अप्रत्याशितता पर नियंत्रण रखेंगे. करियर व्यापार में शुभता सहजता बढ़ाएंगे. बड़ों का सानिध्य बनाए रखेंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंध प्रगाढ़़ होंगे. रिश्ते बेहतर बनें रहेंगे. निजी मामलों में सुधार होगा. भावनात्मक नियंत्रण बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता में सफल होंगे. प्रियजनों एवं बड़ों का सम्मान रखेंगे. अपनों संग समय बिताएंगे. मित्र सहयोगी रहेंगे. प्रभावशीलता बनाए रहेंगे. संबंधों में मिठास रहेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान पर जोर रहेगा. वाणी व्यवहार संवरेगा. करीबी प्रसन्न होंगे. स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 7 8 9

फेवरेट कलर- डस्ट कलर

एलर्ट्सरह- जल्दी न दिखाएं. तार्किकता रखें. नकारात्मक सोच से बचें.

---- समाप्त ----