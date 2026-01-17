Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 17 January 2026: वचन निभाएंगे, आशंका से मुक्त रहेंगे

नंबर 6

17 जनवरी 2026 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 6 के लिए आनंदकर है. पेशेवर विषयों में रुटीन रखेंगे. कार्य व्यापार में निरंतरता का प्रयास होगा. लाभ प्रतिशत पूर्ववत् बना रहेगा. तर्क बहस में पड़ने से बचें. धैर्यपूर्वक लक्ष्यों को साधें. परिजन मददगार बने रहेंगे. जरूरी चर्चा संवाद आगे बढ़ा पाएंगे. शुक्र के ़अंक 6 के व्यक्तियों में सुख से जीने की समझ होती है. स्वयं प्रसन्न रहते हैं और अन्य की खुशी को बढ़ाते हैं. व्यवहारिक सूझबूझ होती हे. आज इन्हें अपनों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखना है. कामकाजी गतिविधियां सहज रहेंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. उत्साह दिखाएंगे. घरेलु मामलों में पहल पराक्रम बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में साधारण वातावरण बना रहेगा. पेशेवर प्रयास सहज गति से बढ़ाएंगे. कारोबार में सजग रहेंगे. अनुभव का लाभ मिलेगा. कला कौशल के प्रदर्शन को बनाए रहेंगे. व्यवसाय में विविधता रहेगी. सकारात्मक प्रस्ताव मिलेंगे. नौकरीपेशा प्रभावी रहेंगे. समकक्षों का सहयोग रहेगा. स्थिति का लाभ उठाएंगे.

पर्सनल लाइफ- परिजन सहयोगी होंगे. प्रियजनों के लिए विविध प्रयास बढ़ाएंगे. प्रेम में सरलता बढ़ाएंगे. अपनों का सहयोग पाएंगे. चर्चा संवाद बढ़ाएंगे. समर्पण की भावना रखेंगे. सबसे बनाकर चलेंगे. गलतियां क्षमा करेंगे. अहंकार में न आएं. वचन निभाएंगे. आशंका से मुक्त रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- भौतिक सुविधा संसाधनों पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य संवरेगा. कार्य में सहजता रहेगी. बड़ों की सीख मानेंगे. सलाह पर ध्यान देंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे.

फेवरेट नंबर- 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- सिल्वर

एलर्ट्स- वादविवाद से दूर रहें. स्पष्टता रखें. स्वार्थ से बचें.

---- समाप्त ----