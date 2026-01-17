Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 17 January 2026: व्यवस्था को बल मिलेगा, आर्थिक वृद्धि तेज होगी

नंबर 5

17 जनवरी 2026 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. अंक 5 के लिए आज का दिन श्रेष्ठ परिणाम बनाए रखने वाला है. सभी मोर्चां पर सफलता पाने के संकेत बने हुए हैं. कारोबारी विषयों में निरंतरता रखेंगे. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. योजनाएं आकार लेंगी. लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. अपनों पर भरोसा रखेंगे. परिजन सहयोगी होंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. रिश्ते संवारेंगे. यात्रा में रुचि दिखाएंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति लोगों से भद्र व्यवहार करने वाले सज्जनजन होते हैं. प्रतिभा प्रदर्शन में प्रभावशाली होते हैं. आज इन्हें कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाना है. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. आत्मविश्वास रखेंगे. सबको जोड़ने की कोशिश बनी रहेगी.

मनी मुद्रा- कामकाजी विषयों को तेजी से आगे बढ़ाएंगे. योजनाओं को संवारेंगे. उद्योग व्यवसाय में लाभ प्रभाव बल पाएंगे. नियम पालन बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रभावशाली रहेंगे. कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. सभी को प्रभाव में लेने में सफल होंगे. व्यवस्था को बल मिलेगा. आर्थिक वृद्धि तेज होगी.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों के साथ वक्त बीतेगा. सुखकर समय साझा करेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. एक दूसरे का ख्याल रखेंगे. करीबियों के साथ बना रहेगा. रिश्तों में मधुरता रहेगी. सुख सौख्य बना रहेगा. संवेदनशील एवं संवाद में सहज रहेंगे. आदर स्नेह को बल मिलेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- अनुभव पर भरोसा बना रहेगा. साज संवार पर ध्यान देंगे. जीवन में आनंद रहेगा. संसाधन बढ़ेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 8

फेवरेट कलर- आसमानी

एलर्ट्स- विवाद से दूर रहें. नीतियों की अनदेखी से बचें. आवेश में न आएं.

