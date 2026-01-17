Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 17 January 2026: बड़प्पन दिखाएंगे, इच्छित सफलता मिलेगी

नंबर 4

17 जनवरी 2026 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. अंक 4 के लिए आज का दिन सभी मामले साधने में सक्षम हैं. कार्य व्यापार में अनुकूलता बढ़ेगी. अपेक्षित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. उल्लेखनीय प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. सक्रियता व सहकार बनाए रहेंगे. जीवन में खुशियां बढ़ेंगी. अपनों का साथ समर्थन पाएंगे. पेशेवरों का विश्वास पाएंगे. विभिन्न मामलों में प्रभावी रहेंगे. तेजी से काम लेंगे. राहु के अंक 4 का व्यक्ति के कार्यव्यापार का लोगों को प्रत्यक्ष नजर आता है. इनकी रणनीतियों से सभी प्रभावित होते हैं. परिणाम से पहले योजना समझना कठिन होता है. आज इन्हें गति बनाए रखना है. बड़प्पन दिखाएंगे. इच्छित सफलता मिलेगी.

मनी मुद्रा- आर्थिक प्रयासो में जिम्मेदारों का साथ समर्थन रहेगा. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. आर्थिक अवसरों पर बल रहेगा. योजनानुरूप कार्य करेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. धैर्य से आगे बढ़ेंगे. लोगों की बातों में नहीं आएंगे. संतुलन बढाएंगे. प्रबंधन पर ध्यान बना रहेगा. नया करने की कोशिश होगी.



पर्सनल लाइफ- मन की बात में पहल बनाए रखेगे. रिश्तों में सहज रहेंगे. अपनों से प्रेम व विश्वास पाएंगे. करीबी प्रसन्न व सहयोगी रहेंगे. परिजनों के संग मनोरंजन पर जाएंगे. सुखद सूचना मिलेगी. श्रेष्ठ जनों के आतिथ्य मौका मिलेगा. समता सामंजस्यता रखेंगे. गरिमा गोपनीयता बढ़ेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- सभी क्षेत्रों में उम्दा प्रदर्शन रहेगा. अवसर बढ़ेंगे. निजी मामलों में उत्साह रखेंगे. खानपान संवारेंगे. उत्साह मनोबल रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7 8

फेवरेट कलर- ग्रे कलर

एलर्ट्स- जिद व अहंकार से बचें. समय पर ध्यान दें. प्राणायाम बढ़ाएं.

