Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 17 January 2026: सूचनाओं पर ध्यान देंगे, भागीदारी बढ़ाएंगे

नंबर 3

17 जनवरी 2026 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 3 के लिए सबके सहयोग से आगे बढ़ने और इच्छित सफलता पाने में मददगार है. लाभ और विस्तार के प्रयासों को उचित दिशा में बनाए रहेंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा. लक्ष्य हासिल करने की संभावनाएं बढ़ेंगी. करियर व्यापार में प्रभाव छोड़ेंगे. तेजी बनाए रहेंगे. लंबित विषयों में हलचल बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में सकारात्मकता रखेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति हर कार्य को पूरे होश से करते हैं. व्यवस्था को नियंत्रित रखने में सफल होते हैं. अनिश्चित गतिविधियों से असहज होते हैं. आज इन्हें फोकस बढाना है. व्यवस्था संवार में रुचि लेंगे. परिजनों की खुशी बढ़ाएंगे. आदर्शभाव को बल मिलेगा.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में सामंजस्यता रखेंगे. पेशेवरता से सबको प्रभावित करेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. नौकरीपेशा सकारात्मक परिणाम पाएंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में इच्छित सफलता मिलेगी. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. सभी का साथ बना रहेगा. सुविधाएं बढ़ेंगी.

पर्सनल लाइफ- निजी वार्ता में अनुभव का लाभ पाएंगे. रिश्ते मधुर बनाए रखेंगे. स्नेह व आदरभाव से बात रखेंगे. प्रियजनों की सुनेंगे. स्वजनों का सम्मान रखेंगे. करीबियों का साथ विश्वास पाएंगे. प्रेम स्नेह के मामले संवरेंगे. मित्रों से भेंट होगी. सूचनाओं पर ध्यान देंगे. भागीदारी बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- भावनात्मक मजबूत बनाए रहेंगे. निजी विषयों पर ध्यान देंगे. भरोसा जीतेंगे. जीवनस्तर संवरेगा. खानपान उम्दा रहेगा. भौतिकता पर जोर रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 8 9

फेवरेट कलर- पीतवर्ण

एलर्ट्स- तैयारी व प्रयास संवारें. चर्चा में सजग रहें. विषय पर ध्यान दें.



---- समाप्त ----