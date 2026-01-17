Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 17 January 2026: पद प्रतिष्ठा रहेगी, लेनदेन बढ़ाएंगे

नंबर 2

17 जनवरी 2026 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 2 के लिए शुभता के संचारण को बनाए रखने वाला है. औरों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. प्रत्येक कार्य को प्रभावपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाएंगे. सक्रियता से काम लेंगे. उपलब्धियों का प्रतिशत संवार पर रहेगा. साहस पराक्रम रखेंगे. साझा प्रयास संवरेंगे. मित्र संबंधों में ऊर्जा भरेंगे. विभिन्न विषयों में समन्वय बढ़ाएंगे. कामकाजी मामले पक्ष में बने रहेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति का मन औरों के लिए प्रेम और करुणा से भरा होता है. सहयोग और सहकार में सहज होते हैं. आस्थावान होते हैं. आज इन्हें मित्रों से लाभ होगा. व्यवस्था को बल देंगे. नियम रखेंगे. सामंजस्य से कार्य करेंगे.

मनी मुद्रा- अधिकारियों और जिम्मेदारों से भेंट होगी. पेशेवरों से बनाकर चलेंगे. उद्योग व्यापार संवारेंगे. हितलाभ में वृद्धि होगी. विभिन्न मामलों में असरदार रहेंगे. कामकाज में सकारात्मक परिणाम रहेंगे. पेशेवर अनुकूलता रखेंगे. अवसर भुनाएंगे. संबंध संवरेंगे. पद प्रतिष्ठा रहेगी. लेनदेन बढ़ाएंगे. अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- मित्र संबंधों में सुधार आएगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. प्रियजन से भेंट होगी. मन प्रसन्न रहेगा. स्मरणीय पल निर्मित होंगे. रिश्तों मं सहज्रता रखेंगे. करीबियों से भेंट होगी. मेलजोल के अवसर बनेंगे. सुख सौख्य बना रहेगा. जरूरी बात कहेंगे. भावनात्मक विषयों में आगे बढ़ेंगे. सकारात्मक निर्णय लेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- यात्रा के अवसर बढ़ेंगे. शुभता का संचार रहेगा. परिजन प्रसन्न रहेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. रहन सहन संवरेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 5 7 8 9

फेवरेट कलर- एक्वा ब्लू

एलर्ट्स- धोखे व प्रलोभन में न आएं. आत्मविश्वास बनाए रखें. फोकस बढ़ाएं.

