scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 17 January 2026: लोभ प्रलोभन से बचें, प्रेमभाव बनाए रखें

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 17 January 2026: किसी की बातों में जल्द नहीं सहमति नहीं देते  हैं. आज इन्हें विविध गतिविधियों में तेजी बनाए रखना है. लोभ प्रलोभन से बचें. धूर्ता से सावधान रहें.

Advertisement
X
one horoscope
one horoscope

अंक ज्योतिष-
नंबर 1
17 जनवरी 2026 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. अंक 1 के लिए आज का दिन पेशेवर प्रयासों में तेजी लाएगा. व्यवस्था के कार्यां में सुधार बना रहेगा. अवसर भुनाने की सोच बनी रहेगी. अनुभवियों से सलाह रखेंगे. आज्ञा अनुपालन बढ़ाएंगे. बहस विवाद व लापरवाही से बचेंगे. रहन सहन प्रभावशाली रहेगा. बड़ों का सम्मान रखेंगे. महत्वपूर्ण व्यक्तिगत गतिविधियों में धैर्य से आगे बढ़ें. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति स्थिर मन के और समझदार होते हैं. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं. किसी की बातों में जल्द नहीं सहमति नहीं देते  हैं. आज इन्हें विविध गतिविधियों में तेजी बनाए रखना है. लोभ प्रलोभन से बचें. धूर्ता से सावधान रहें. प्रेमभाव बनाए रखें.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में शुभता बनी रहेगी. भेंटवार्ता में उत्साह से आगे बढ़ेंगे. संपर्क सामंजस्य बढ़ाएंगे. प्रभाव का लाभ उठाएंगे. सक्रियता व सकारात्मकता बढ़ाने का प्रयास रहेगा. प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. साहस पराक्रम बल पाएगा. पद प्रतिष्ठा पर जोर रखेंगे. प्रभावशाली बने रहेंगे.


पर्सनल लाइफ- प्रियजनों का सहयोग उत्साहित रखेगा. प्रेम स्नेह में सामंजस्य बनाए रखेंगे. रिश्तों को मजबूत बनाएंगे. सहज प्रस्ताव प्राप्त होंगे. बड़ों का आज्ञापाल रखेंगे. स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे. सुख सौख्य का ध्यान रखेंगे. सुखद यात्रा पर जाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 9 वाले चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे, प्रबंधन में सूझबूझ दिखाएंगे
मूलांक 8 वालों पर मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा, ये है लकी नंबर
मूलांक 7 वाले सभी से तालमेल संवारेंगे, लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा
मूलांक 6 वालों को करीबियों का साथ रहेगा, कार्यों में सरलता रखेंगे
मूलांक 5 वाले करियर व्यापार में उपलब्धियां पाएंगे, व्यवहार पर नियंत्रण रखेंगे

हेल्थ एंड लिविंग- सहज संतुलन रखेंगे. परिजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. रुटीन संवारेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान पर फोकस बढ़ाएंगे. सभी प्रभावित रहेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 7
फेवरेट कलर- बैंगनी
एलर्ट्स- जिद न करें. भ्रम पूर्वाग्रह से बचें. अहंकार छोड़ें. विनम्रता बढ़ाएं. निस्वार्थ रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement