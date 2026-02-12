Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 12 February 2026: मूलांक 8 वाले मेलजोल पर ध्यान देंगे, ये है लकी नंबर

नंबर 8- 12 फरवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. अंक 8 के लिए आज का दिन सभी मामले साधने वाला है. घर में सहज वातावरण बनाए रखेंगे. कामकाज में सक्रियता रखेंगे. नए अनुबंध गति पाएंगे. करियर में प्रभाव बनाए रखेंगे. व्यापारिक लेनदेन में विश्वसनीयता रखेंगे. व्यक्तिगत मामले संतुलित रहेंगे. परिजन सहयोग बनाए रहेंगे. पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति अपने से छोटों की अधिक चिंता बनाए रखते हैं. अच्छे सहयोगी होते हैं. कौशल प्रदर्शन में सहज होते हैं. मानवीय विषयों को बेहतर समझते हैं. आज इन्हें पेशेवरता पर जोर रखना है. साहस संपर्क को बल मिलेगा. कार्यगति तेज बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- सबका साथ और समर्थन प्राप्त होगा. हितलाभ अपेक्षित बना रहेगा. पेशेवर उत्साह से कार्य साधेंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हांगे. मित्र एवं वरिष्ठ सहायक रहेंगे. महत्वपूर्ण विषय गति पाएंगे. उद्योग व्यापार को आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ेंगे. अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- घर में अपनों के साथ आनंद से रहेंगे. भावनात्मक पक्ष संतुलित बनाए रखेंगे. रिश्तेदारों संग मधुर व्यवहार रखेंगे. संबंधों में भावनात्मक नियंत्रित रहेंगे. करीबी उपलब्धि अर्जित करेंगे. मामले सकारात्मक रहेंगे. चर्चा संवाद में रुचि लेंगे. अपनों पर भरोसा बढे़गा.

हेल्थ एंड लिविंग- स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे. व्यक्तित्व पर जोर देंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. खानपान आकर्षक रहेगा. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. संकोच कम होगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- फिरोजी

एलर्ट्स- व्यवस्था बनाए रखें. बहस व दिखावे से बचें. विनम्रता बढ़ाए रहें.

