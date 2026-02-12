Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 12 February 2026: मूलांक 4 वाले तेजी से कार्य पूरे करेंगे, घरेलु विषयों में रुचि बढ़ाएंगे

नंबर 4-12 फरवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 4 के लिए साधारण फलकारक है. सभी मामलों में धैर्य विवेक बनाए रखेंगे. निजी जीवन में सहजता से कार्य साधेंगे. कामकाज में अनुशासन अनुपालन रखेंगे. स्वजनों से सीख सलाह बढ़ाएंगे. सूझबूझ से काम लें. व्यवस्था को मजबूती दें. पेशेवर विषयों में तैयारी बढ़ाएं. समकक्षों का सहयोग रहेगा. रुटीन संवारें. राहु के अंक 4 के व्यक्ति लक्ष्य पूरा होने तक अपनी योजनाएं गुप्त रखते हैं. पूरी सूझबूझ से अपना पक्ष रखते हैं. आज इन्हें सहज भावना से कार्य करना है. निर्णय लेने में धैर्य बनाए रखें. बड़ों से तालमेल बढ़ाएं. कार्यगति व्यवस्थित रहेगी. रुटीन बनाए रखें.

मनी मुद्रा- आर्थिक मजबूत बनी रहेगी. पेशेवर मामलों में सहजता से लक्ष्य पाएंगे. कामकाजी प्रयास तेज बनाए रखेंगे. लेनदेन में सजग रहेंगे. आर्थिक परिस्थिति साधारण रहेगी. कामकाजी गतिविधियां सुधार पर रहेंगी. पेशेवरों का सहयोग पाएंगे. अनुभव और समझ से आगे बढ़ेंगे. नियमों को अपनाए रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- करीबियों की खुशी को बढ़ाने का प्रयास बनाए रखें. प्रेम एवं विश्वास में अतिभरोसे से बचें. मन के मामलों में सहज रहें. नकारात्मक स्थिति से बचें. रिश्तों में धैर्य दिखाएं. अपनों की खुशी के लिए प्रयास बढ़ाएं. भेंटवार्ता में उतावली न करें. जिद को त्यागें.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान संतुलित रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. अतिथियों का आदर बनाए रखें. संपर्क संवाद में समझ बनाए रखें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

फेवरेट नंबर- 1, 4, 5, 6, 7 और 8

फेवरेट कलर्स- लाइट ब्राउन

एलर्ट्स- आवेश में आने से बचें. बड़ों का सानिध्य बढ़ाएं.

---- समाप्त ----