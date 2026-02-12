Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 12 February 2026: मूलांक 1 वाले पारिवारिक मामलों को पाएंगे सुख, साहस पराक्रम बनाए रहेंगे

नंबर 1- 12 फरवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. अंक 1 के लिए आज का दिन अपेक्षाओं को पूरा करने में सहयोगी है. व्यापार संतुलित बना रहेगा. निजी मामलों में उत्साह से आगे बढ़ेंगे. कार्ययोजनाओं पर ध्यान देंगे. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. बड़ों की बातों का पालन करेंगे. व्यवस्था पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति अपनी राह स्वयं बनाने वाले और उस पर निरंतर आगे बढ़ते रहने की समझ रखने वाले होते हैं. श्रेष्ठ लीडर होते हैं. नियमों में विश्वास बनाए रखते हैं. आज इन्हें विनय विवेक बढ़ाना है. प्रयासों को बनाए रहेंगे. निजी विषय संवारेंगे. पद प्रतिष्ठा संवार पाएंगे. मनोबल व अनुकूलन रहेगा.

मनी मुद्रा- वाणिज्य व्यापार में जिम्मेदारियों को स्वीकार करेंगे. साहस पराक्रम बनाए रहेंगे. कार्यविस्तार पर जोर रखेंगे. रुटीन सफलता बनी रहेगी. विभिन्न कार्यों की रूपरेखा बनाएंगे. स्मार्ट वर्किंग बनाए रखेंगे. वचन वादा निभाने में आगे रहेंगे. तकनीकी में सक्षमता बढ़ेगी. सभी प्रभावित होंगे. संकोच बना रहेगा.

पर्सनल लाइफ- पारिवारिक मामलों को सुख बना रहेगा. रिश्तों को साधेंगे. सबसे बनाकर चलेंगे. संपर्क संवाद में सहजता रखेंगे. रिश्तों को संवारने की कोशिश बनी रहेगी. मेलजोल बढ़ाने में रुचि लेंगे. परिवार में सुख रहेगा. प्रेम स्नेह के क्षण निर्मित होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- प्रभाव में वृद्धि होगी. खानपान अच्छज्ञ रहेगा. स्वास्थ्य में सुधार होगा. विविध कार्यां से जुड़े रहेंगे. उत्साह बनाए रहेंगे.

फेवरेट नंबर- 1, 3, 4, 5, 7, 8 और 9

फेवरेट कलर्स- स्वर्णिम

एलर्ट्स- दबाव में न आएं. सहजता बढ़ाएं. सक्रिय रहें. नकारात्मकता त्यागें.

