Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 2 February 2026: आर्थिक मामलों में संतुलन रहेगा, पद प्रतिष्ठा प्रभाव बनाए रहेंगे

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 2 फरवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 9 के लिए सामान्य फलदायी है. पेशेवर प्रयास सहज बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. कनिष्ठों से मुलाकात होगी. प्रदर्शन साधारण रहेगा. करियर व्यापार में धैर्य से आगे बढ़ते रहेंगे. का्रर्य क्षेत्र में निरंतरता व अनुकूलता रहेगी. आर्थिक सहजता बढ़ेगी. नीति नियम अपनाएंगे. संबंधों में सामंजस्यता रखेंगे. निजी मामलों में प्रयास बढ़ाएंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति संकल्पशील होते हैं. टीम पर भरोसा बनाए रखते हैं. इन्हें आज निर्णय लेने में जल्दबाजी से बचना है. सीख सलाह पर जोर बनाए रखेंगे. कार्यों में सरलता बढ़ाएंगे. मितभाषी बने रहेंगे. अनुशासन और अनुपालन बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज में विनम्रता बनाए रहेंगे. आर्थिक मामलों में संतुलन रहेगा. पद प्रतिष्ठा प्रभाव बनाए रहेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. पेशेवर लाभ के अवसर बने रहेंगे. लंबित कार्या में हड़बड़ी न करें. बहस से बचेंगे. रुटीन बढ़ाएंगे. दिनचर्या नियंत्रित रखें. धैर्य रखें. चर्चा में स्पष्टता बढ़ाएं.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में धैर्य बनाए रहें. अपनों से सरप्राइज संभव है. चर्चा संवाद में अवसर का इंतजार करें. रिश्तों में सहज रहेंगे. विनय विवेक बनाए रखेंगे. वार्ता में स्पष्टता रहेगी. प्रियजनों का साथ विश्वास पाएंगे. स्वजनों की खामियां को अनदेखा करेंगे. नए लोगों से मेलजोल बढ़ाएं.

हेल्थ एंड लिविंग- भावनात्मक दबाव बना रहेगा. धूर्तां से दूरी रखें. खानपान सहज रहेगा. समकक्ष सहयोग रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. सहयोग का भाव बढ़ाएं.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- चेरी रेड

अलर्ट्स- सजग रहें. अनावश्यक चर्चा से बचें. प्रलोभन में न आएं.

---- समाप्त ----