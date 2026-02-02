scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 2 February 2026: मेहनत से जगह बनाएंगे, कला कौशल में वृद्धि होगी

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 2 February 2026: चहुंओर अनुकूलन बना रहेगा. साझा प्रयास संवरेंगे. मेहनत से जगह बनाएंगे. कला कौशल में वृद्धि होगी. वाणिज्यिक संबंधों में साख बढ़ेगी. कारोबार में पहल रखेंगे.

Advertisement
X
eight horoscope
eight horoscope

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 2 फरवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. अंक 8 के लिए आज का दिन हर मामले को बेहतर बनाए रखने वाला है. घर में सुख सौख्य बनाए रखेंगे. पेशेवरों में विश्वास बढ़ाएंगे. बड़ों का साथ बना रहेगा. कार्यगति बढ़त पर रहेगी. सफलता प्रतिशत बेहतर होगा. वातारण में अनुकूलता रहेगी. साहस पराक्रम रखेंगे. करियर कारोबार में तेजी रखेंगे. संबंधों को बल मिलेगा. मान सम्मान बनाए रहेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति जल्दी प्रतिक्रिया देने से बचते हैं. विपक्षी पर सीधा हमला नहीं करते हैं. आज इन्हें कार्यगतिं को बढ़ाए रखना है. सक्रिय रहेंगे. बड़ा करने का भाव रहेगा. करीबियों का समर्थन पाएंगे. मित्रों की मदद मिलेगी.

मनी मुद्रा- पेशेवर मामलों में तेजी आएगी. हितलाभ बढ़ाने का प्रयास रहेगा. जिम्मेदारों को साथ लेकर चलेंगे. लाभ एवं विस्तार संवार पर बने रहेंगे. चहुंओर अनुकूलन बना रहेगा. साझा प्रयास संवरेंगे. मेहनत से जगह बनाएंगे. कला कौशल में वृद्धि होगी. वाणिज्यिक संबंधों में साख बढ़ेगी. कारोबार में पहल रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

पेशेवर अवसर का लाभ उठाएंगे, परिजनों का विश्वास बना रहेगा
करियर व्यापार में उपलब्धियां पाएंगे, लाभ प्रभाव बेहतर बने रहेंगे
लाभ पर फोकस बढ़ाएंगे, विस्तार के मौके बनेंगे
मन की बात कह पाएंगे, भावनात्मक पक्ष मजबूत होगा
आर्थिक लाभ सामान्य होगा, करियर कारोबार में सहजता रहेगी
Advertisement

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में स्नेह बनाए रहेंगे. सामंजस्यता को बल मिलेगा. मन के मामलों में शुभता रहेगी. परिजन प्रसन्न रहेंगे. सबका सहयोग पाएंगे. भावनात्मक संतुलन बना रहेगा. सभी का भरोसा जीतेंगे. भेंट मे सफल होंगे. सगे संबंधियां के साथ आनंद से रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- वादा पूरा करेंगे. धैर्य से काम लेंगे. प्रदर्शन बेहतर होगा. व्यक्तित्व आकर्षक होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 2 4 5 6 8

फेवरेट कलर- मूनस्टोन

एलर्ट्स- अतिउत्साह न दिखाएं. वचन न दें. फोकस बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement