Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 2 February 2026: पेशेवर अवसर का लाभ उठाएंगे, परिजनों का विश्वास बना रहेगा

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

और पढ़ें

नंबर 7- 2 फरवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 7 के लिए सकारात्मक है. घर परिवार में इच्छित स्थिति रहेगी. व्यक्तिगत सफलताओं से उत्साहित रहेंगे. वरिष्ठजन प्रसन्न रहेंगे. पेशेवरता पर जोर रखेंगे. सरलता सहजता से आगे बढ़ेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. व्यवस्था में भरोसा रहेगा. मित्रों का समर्थन मिलेगा. जीवन में सुख सौख्य बना रहेगा. कार्यशैली आकर्षक रहेगी. केतु के अंक 7 के व्यक्ति आधुनिक तौर तरीकों को अपनाते हैं. विषय के बेहतर जानकार होते हैं. आज इन्हें सहजता बनाए रखना है. परिचितों से मेलजोल बढ़ाएगें. आस्था विश्वास बढ़ाएंगे. आवश्यक कार्यों में गति बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज में उछाल की स्थिति रहेगी. साहस पराक्रम और अनुकूलता रखेंगे. जिम्मेदारों का सानिध्य पाएंगे. लाभ का प्रतिशत सुधार पर रहेगा. पेशेवर अवसर का लाभ उठाएंगे. सामंजस्यता रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. आपसी विश्वास बढ़ाएंगे. प्रबंधन व संतुलन से आगे बढ़ेंगे. नियंत्रण बढ़ाएंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- घरेलु विषयों में रुचि रहेगी. रिश्तों में फोकस रखेंगे. अनुशासन बनाए रहेंगे. अवसर का लाभ लेंगे. परिजनों का विश्वास बना रहेगा. भावनात्मक मामलों में पहल से बचेंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. प्रेम में सहजता बनी रहेगी. संबंधों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. तालमेल बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- जीवन स्तर भव्य रहेगा. व्यवस्था में सुधार बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. सहज संकोच कम होगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7 9

फेवरेट कलर- लहसुनिया

एलर्ट्स- विनम्रता रखें. अन्य की कमजोरियों को अनदेखा करे. बैरभाव से बचें.

---- समाप्त ----