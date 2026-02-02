Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 2 February 2026: आर्थिक लाभ सामान्य होगा, करियर कारोबार में सहजता रहेगी

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 2 फरवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. अंक 3 के लिए आज का दिन निजी कार्य बेहतर बनाने और सुख सौख्य बढ़ाने में सहयोगी है. घरेलु मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी. व्यक्तिगत कार्यगति संवार पर रहेगी. सीख सलाह से आगे बढेंगे. नियमों का ध्यान रखेंगे. लाभ प्रतिशत साधारण रहेगा. मित्रों का सहयोग रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा. संबंध बल पाएंगे. कामकाजी पक्ष साधारण बना रहेगा.ं रिश्तों मं सामंजस्य रहेगा. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति आत्म नियंत्रित होते हैं. कोई इन्हें किसी बात की उलाहना दे यह इन्हें अस्वीकार होता है. ज्ञान व अनुभव का सम्मान करते हैं. आज इन्हें संबंधों व परिचितों से करीबी बढ़ाना है. पेशेवर सहज बने रहेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज में धैर्य से आगे बढ़ेंगे. जिम्मेदारों की बात को अनदेखा नहीं करें. वादा निभाने का प्रयास रखें. बड़ों का सानिध्य बना रहेगा. आर्थिक लाभ सामान्य होगा. करियर कारोबार में सहजता रहेगी. साझीदारी व सहभागिता बढेगी. विनय विवेक से कार्य पूरे करेंगे. विभिन्न मामलों में दखल रहेगा.

पर्सनल लाइफ- मित्रगण भरोसा बनाए रखेंगे. प्रेम और स्नेह से परिस्थितियों को बेहतर बनाएंगे. उमंग उत्साह बढ़ा रहेगा. घरेलु विषयों में रुचि लेंगे. रिश्ते संवार पर बने रहेंगे. निजी संबंधों में मिठास रहेगी. स्मरणीय पल साझा करेंगे. भेंटवार्ताएं पक्ष में रहेंगी. सुखद पल निर्मित होंगे. प्रियजनों संग भ्रमण पर जाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- करीबियां का सहयोग रहेगा. धैर्य विश्वास बढ़ाएंगे. साहस दिखाएंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 8 9

फेवरेट कलर्स- भगवा

एलर्ट्स- भावुकता न हों. स्पष्टता बढ़ाएं. अहंकार छोड़ें.

