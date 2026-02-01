scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 1 February 2026: मूलांक 7 वाले वित्तीय मामलों में जोखिम न लें, मित्रगण मददगार होंगे

नंबर 7- 1 फरवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4  है.  अंक 7 के लिए आज का दिन उल्लेखनीय परिणाम बनाए रखेगा.  खुशियां को साझा करेंगे.  अतिथि आगमन बना रहेगी.  करियर कारोबार में संवार बढ़ेगी.  भावनात्मक विषयों में प्रभाव बनाए रखेंगे.  सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी.  औद्योगिक प्रयास बल पाएंगे.  कार्य विस्तार को बल देंगे.  संबंधों को बखूबी निभाएंगे.  केतु के अंक 7 के व्यक्ति रणनीतिक रूप से तेज होते हैं.  चुपचाप अपना काम करते हैं.  तथ्यों की स्पष्टता रखते हैं.  आज इन्हें प्रयास संवारने हैं.  अपनों से सुख साझा करेंगे.  व्यवस्था में रुचि बढ़ाएंगे.  स्वजनों परिजनों की खुशी बढेगी.  आदर्शवाद को बल मिलेगा.  प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. 

मनी मुद्रा- पेशेवरों को आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे.  कार्यक्षेत्र की अनुकूलता बनी रखेगी.  वरिष्ठ सहायक होंगे.  अपेक्षित सफलता पाएंगे.  पेशेवर ऊर्जावान रहेंगे.  आर्थिक वाणिज्यिक संकोच दूर होंगे.  कार्यगति बेहतर रहेगी.  उल्लेखनीय कार्यों में आगे रहेंगे.  लक्ष्य पाने की संभावनाएं बढ़ेंगी.  अवसर का लाभ लेंगे. 

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में प्रेम और विश्वास बना रहेगा.  रिश्तों में सामंजस्यता रखेंगे.  सबको प्रभावित करेंगे. अपनों के संग स्मरणीय पल बिताएंगे.  भेंटवार्ता में हर्ष आनंद रखेंगे.  स्नेह आदर से बात बनेगी.  प्रियजनों की सुनेंगे. स्वजनों का सम्मान रखेंगे.  करीबियों का साथ विश्वास पाएंगे. 

हेल्थ एंड लिविंग- बड़प्पन दिखाएंगे.  भागीदारी से कार्य करेंगे.  जीवनस्तर संवरेगा.  खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.  संकोच बनाए रखेंगे. 

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- ब्लड रेड

एलर्ट्स- बड़प्पन से काम लें.  धैर्य बढ़ाएं.  सजग रहें. 

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

