Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 1 February 2026: मूलांक 5 वाले साझीदारों सहयोगियों पर भरोसा रखेंगे, जल्दबाजी से बचेंगे

नंबर 5- 1 फरवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 5 के लिए श्रेष्ठ फलकारक है. हितलाभ ऊंचा बना रहेगा. सूझबूझ और सक्रियता से काम करेंगे. उपलब्धियों को बल मिलेगा. लाभ प्रतिशत संवार पाएगा. साझा प्रयास हितकर रहेंगे. संबंधों में ऊर्जा भरेंगे. विभिन्न विषयों में संतुलन समन्वय बढ़ाएंगे. कामकाजी मामले पक्ष में रहेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. बुध के अंक 5 के व्यक्ति चतुराई से बात कहने की समझ रखते हैं. इनकी हां अथवा ना को समझ पाना कठिन होता है. अच्छे सहयोगी होते हैं. आज इन्हें गति रखना है. स्थितियां पक्ष में रहेंगी. निजी विषयों पर ध्यान देंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. परिवार में समय देंगे.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में अपेक्षा से अच्छा करेंगे. चहुंओर सफलता बढ़ाएंगे. अनुभव का लाभ लेंगे. बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. व्यवसाय में गतिशीलता रहेगी. वाणिज्यिक प्रयास संवार पर रहेंगे. लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. सभी मामलों में सफल होंगे. आर्थिक सहजता रहेगी. सकारात्मक प्रस्ताव मिलेंगे. नौकरीपेशा प्रभावी रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में अनुकूलता रहेगी. परिवार में तालमेल रखेंगे. प्रियजन सहयोगी होंगे. तर्क बहस से बचेंगे. धैर्यपूर्वक निर्णय लेंगे. सजगता रखेंगे. व्यक्तिगत मामलों में सरलता बढ़ाएंगे. अपनों का समर्थन पाएंगे. चर्चा संवाद बढ़ाएंगे. समर्पण सहयोग की भावना रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- वादा वचन निभाएं. आशंका से मुक्त रहें. वातावरण सुखद रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़त पर होगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 8

फेवरेट कलर- अंजीर समान

एलर्ट्स- सलाहकार बनाए रखें. व्यक्तित्व पर ध्यान दें. विवाद से दूर रहें.

---- समाप्त ----