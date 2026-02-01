Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 1 February 2026: मूलांक 4 वाले समय प्रबंधन पर बल देंगे, गतिविधियों में तेजी रखेंगे

नंबर 4- 1 फरवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. अंक 4 के लिए आज का दिन उन्नति की कार्यक्षेत्र में सुगमता का परिचायक है. कार्य विस्तार के प्रयासों में तेजी आएगी. चहुंओर संवार बनाए रखेंगे. लाभ बेहतर रहेगा. सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. लाभ का प्रतिशत अच्छा रहेगा. मित्रों के साथ भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. उद्योग व्यवसाय में तेजी रहेगी. परिजन सहयोगी होंगे. जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति समाज के कम महत्व के कार्यों से असाधारण उपलब्धि अर्जित करने की सोच वाले होते हैं. आज इन्हें साहस पराक्रम बढ़ाना है. सूझबूझ से काम लेना है. लाभ बेहतर रहेगा. व्यवस्था को बल देंगे. नियम पालन रखेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवरों से समन्वय बढ़ेगा. अधिकारियों से बनाकर चलेंगे. उद्योग व्यापार संवारेंगे. पेशेवर अनुकूलता बनाए रहेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव बनाए रहेंगे. वाणिज्यिक संबंधों को बल मिलेगा. आर्थिक व्यवसायिक परिणाम पक्ष में बनेंगे. विविध प्रयासों में सफलता पाएंगे. करियर में सुधार होगा.

पर्सनल लाइफ- मन के रिश्ते मजबूत रहेंगे. रिश्तों पर फोकस बनाए रखेंगे. संबंधों में अनुशासन रखेंगे. प्रियजनां से भेंट होगी. मन प्रसन्न बना रहेगा. जरूरी बात कहेंगे. मित्र मददगार रहेंगे. प्रेम स्नेह में सहज रहेंगे. संपर्क संवाद में वृद्धि होगी. चर्चा में पहल रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व बल पाएगा. रहन सहन संवरेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. उच्च मनोबल रखेंगे. जोखिम उठा सकते हैं.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- गोमेद समान

एलर्ट्स- विवाद से दूर रहें. संकल्प रखें. अपनों की अनदेखी से बचें.

---- समाप्त ----