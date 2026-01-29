Tula Tarot Rashifal 29 January 2026: लॉटरी लग सकती है,झगड़े में ना पड़ें

तुला (Libra):-

Cards:- The Chariot

किसी कार्य को पूरा करने के तरीके की गलत जानकारियां उच्च अधिकारी द्वारा दी जा सकती है.इससे कार्य की सफलता पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है. इस समय किसी भी कार्य को अनैतिक तरीके से कार्य पूरा करने का प्रयास पारिवारिक जीवन मे तनाव बढ़ा देगा.इन तरीकों के उपयोग से आगे चलकर नौकरी पर खतरा आ सकता है.साथ ही इस बात से रिश्तों में तनाव बढ़ जाएगा.ऐसी स्थिति में किसी करीबी व्यक्ति के साथ इस बात को साझा कर सकते हैं.सामने वाले की सलाह सही निर्णय लेने में अच्छी रहेगी.

इस समय किसी रिश्ते को लेकर मानसिक तनाव की स्थिति से गुजर सकते हैं.सही या गलत के निर्णय के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं.विवाह के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.जो समान सोच और समझ रखने वाला हो.इस स्थिति में वैचारिक समानता रिश्ते को मजबूत बनाएगी.

स्वास्थ्य: खानपान में सुधार लाने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं.इस कारण वजन अनियंत्रित होता नजर आ सकता है.

आर्थिक स्थिति: एक बड़ी धनराशि की प्राप्ति किसी लॉटरी या उपहार से हो सकती है. इस धनराशि का सही जगह पर निवेश कर सकते हैं.

रिश्ते: जीवन साथी के साथ किसी बात पर होने वाले झगड़ा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. सामने वाला किसी भी बात को शांति से सुनने को तैयार नहीं है.

