scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Tula Tarot Rashifal 26 December 2025: तुला राशि वाले व्यवहार में लाएं नम्रता, गलत बातों का न करें समर्थन

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 26 December 2025: लोगों के साथ खुशी और दुःख में साथ निभाएं. सामाजिक कार्यों में बढ़कर सहभागिता करेंगे. मित्रों के साथ किसी बंद पड़े व्यवसाय को शुरू करने की योजना पर कार्य कर सकते है.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला (Libra):-
Cards:- Nine of cups

किसी पुरानी महत्वाकांक्षा के पूरी होने की संभावना बन रही है. पारिवारिक संपत्ति को व्यावसायिक संपत्ति में बदलने की कोशिश कर सकते है. कार्यों में मिल रही सफलता को अपना सौभाग्य मानकर अहंकारी न हो जाए.  अपने खुशियों को दूसरों के साथ बांटने का प्रयास करें. अपने अपने व्यवहार में नम्रता और मधुरता लिए. लोगों के साथ बेहतर व्यवहार करें. इससे  खुशी महसूस कर सकते है. लोगों के साथ खुशी और दुःख में साथ निभाएं. सामाजिक कार्यों में बढ़कर सहभागिता करेंगे. मित्रों के साथ किसी बंद पड़े व्यवसाय को शुरू करने की योजना पर कार्य कर सकते है. परिवार के साथ मनोरंजक समय व्यतीत कर सकते है. गलत बातों का समर्थन न करें. बार बार किसी बात को दोहराना दूसरे व्यक्ति को चिढ़ा सकता है.  शेयर बाजार में धन निवेश किसी अनुभवी की देखरेख में करेंगे. कार्य क्षेत्र में शोहरत बढ़ सकती है. कार्य से विश्राम लेकर किसी नए स्थान पर घूमने जा सकते है. 

Advertisement

स्वास्थ्य: अनावश्यक औषधियों का सेवन न करें. इससे अन्य परेशानियां हो सकती हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

वृश्चिक राशि वालों को प्राप्त होगी नई नौकरी, पुरानी चीजों के बिजनेस से मिलेगा लाभ
कन्या राशि वाले आत्मविश्वास और मनोबल से बढ़ेंगे आगे, लक्ष्य की करेंगे प्राप्ति
सिंह राशि वाले स्वभाव में लाएं मधुरता, कार्यक्षेत्र में प्रतिद्वंद्वियों से रहें सावधान
कर्क राशि वाले व्यवहार में रखें धैर्य और संयम, किसी के साथ अपशब्दों का ना करें प्रयोग
मिथुन राशि वालों को पदोन्नति की मिल सकती है सूचना, मिलेगा ईश्वर का आशीर्वाद

आर्थिक स्थिति: अपने धन को सही योजना में निवेशित कर ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं. 

रिश्ते: लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें. बदले में वहां से भी आपको अच्छा ही प्राप्त होगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement