Tula Tarot Rashifal 21 November 2025: तुला राशि वाले प्रतियोगी परिक्षा में पाएंगे सकारात्मक परिणाम, मिल सकती है मनचाही नौकरी

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 21 November 2025: जीवनसाथी के साथ पुनः अपने रिश्तों को सुधारने के प्रयास कर सकते हैं.  सामने वाले की भावनाएं भी आपके ही समतुल्य नजर आ सकती हैं.  दोनों मिलकर इस रिश्ते को एक बार अवसर देने की कोशिश कर सकते हैं.

तुला (Libra):-
Cards:- Ace of Cups

अतीत में हुए किसी बहुत बड़े झगड़े के कारण आपकी किसी सहयोगी के साथ बोलचाल बंद हो सकती हैं. इस समय आप अपने बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर सकते है. जीवनसाथी के साथ पुनः अपने रिश्तों को सुधारने के प्रयास कर सकते हैं.  सामने वाले की भावनाएं भी आपके ही समतुल्य नजर आ सकती हैं.  दोनों मिलकर इस रिश्ते को एक बार अवसर देने की कोशिश कर सकते हैं.  कुछ समय पूर्व किसी प्रतियोगी परीक्षा का प्रतियोगी परीक्षा दी होगी. जिसके परिणाम में विलंब होने के कारण आपको निराश हो सकती हैं. आप ऐसा महसूस कर सकते हैं,कि आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं. जल्द ही प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपकी यह सुविधा खुशियों में बदल देगा. इस परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त की हैं. ऐसी संभावना बन रही हैं. मनचाही नौकरी की प्राप्ति हो सकती हैं.  इस नौकरी को प्राप्त करने की इच्छा आपको लंबे समय से बनी हुई थी. नए प्रेम संबंध की शुरुआत होते देख सकते हैं. 

स्वास्थ्य: कुछ समय से बुखार आ रहा है. चिकित्सक ने किसी संक्रमण की आशंका व्यक्त की हैं. 

आर्थिक स्थिति: पिता से कुछ उधार ले सकते हैं. नए घर को खरीदने की योजना के कारण ऋण लेना पड़ सकता है. 

रिश्ते: काफी समय बाद अपने पुराने मित्रों से मिलने का मौका मिल रहा है.  इस मौके का भरपूर फायदा उठाने की तैयारी कर रहे हैं. 

---- समाप्त ----
