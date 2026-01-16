Tula Tarot Rashifal 16 January 2026: तुला राशि वालों का विवाह हो सकता है पक्का, परिवार में हो सकता है खुशखबरी का आगमन

तुला (Libra):-

Cards: -Three of cups

परिवार में लंबे समय बाद किसी की शादी पक्की होने से उत्साह का माहौल बन गया है. इस अवसर में अपने पुराने मित्रों को बुलाने पर विचार कर रहे हैं. नए व्यवसाय की शुरुआत सफल नहीं हो रही है. इससे मन परेशान हो सकता है. कार्य क्षेत्र में किसी बड़ी परियोजना पर उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत हो सकती है. इस परियोजना में किसी नए व्यक्ति को शामिल किया जा सकता है. जो पूर्व परिचित निकल सकता है. ऐसी स्थिति में खुद की योग्यता को साबित करना पड़ सकता है. परिवार में नन्हें सदस्य आगमन की सूचना मिल सकती है. नौकरी में पदोन्नति के साथ अच्छी वेतन वृद्धि हो सकती है. मित्र की सलाह पर किसी पुराने कार्य को पुनःशुरू कर सकते हैं. जिसमें कभी विफलता प्राप्त हुई थी. इस बार आपको विश्वास है कि कार्य विफल नहीं होगा. ईश्वर पर आस्था और विश्वास बढ़ सकता है. लोगों की बातों में आकर निर्णय पर प्रभाव न पड़ने दें.

स्वास्थ्य: अपनी दिनचर्या को नियमित कीजिए. मन को तनाव रहित रखने का प्रयास कर सकते हैं. सुबह की सैर भी की जा सकती है.

आर्थिक स्थिति: पैसों को व्यर्थ में खर्च न करें. कभी अचानक से जरूरत पड़ सकती है.

रिश्ते: मित्रों के साथ कहीं घूमने की तैयारी कर सकते हैं जल्द ही किसी बड़े जश्न का हिस्सा बन सकते हैं.

