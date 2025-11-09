scorecardresearch
 

Feedback

Tula Tarot Rashifal 9 November 2025: आर्थिक लाभ मिलेगा, सकारात्मक बनें रहें

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 9 November 2025: किसी भी तरह की पुरानी गलतियों का दोहराव ना हो .जब तक आप अपने अपराधबोध से मुक्त होकर अपने विचारों में सकारात्मक नहीं लेंगे.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला (Libra):-
Cards:-Judgement
इस समय आपके छोटे-मोटे विवाद बड़े एवं कानूनी संघर्ष का रूप धारण कर सकते हैं. साथ ही न्यायिक फैसले आपके विपरीत होना भी संभव है.इस स्थिति में आपके हित में होने वाली घटनाएं थोड़े समय के लिए रुक सकती हैं. जिस कारण आप कुछ अच्छे अवसर प्राप्त नहीं कर पाएंगे. हालांकि आपको आपके पूर्व के कार्यों के अच्छे प्रतिफल भी प्राप्त हो सकते हैं.लेकिन इसके साथ ही आपको निर्णय लेते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा. कि किसी भी तरह की पुरानी गलतियों का दोहराव ना हो .जब तक आप अपने अपराधबोध से मुक्त होकर अपने विचारों में सकारात्मक नहीं लेंगे.

तब तक परिवर्तन संभव होना मुश्किल है.यह समय प्रतिकूल होने के साथ कुछ अनुकूल संभावनाएं भी लेकर आ रहा है.नए प्रयास, नए फैसले तथा नए कार्यों का आरंभ हो सकता है. इस समय आप पुरानी अवधारणाओं से बाहर निकाल कर नए विचारों को जीवन में आत्मसात करेंगे. यह समय क्रोध का नहीं, बल्कि लोगों को उनकी गलतियों पर क्षमा करने का है.दूसरों की गलतियों पर उन्हें पुनः मौका देकर आप अपना मान सम्मान बढ़ा सकते हैं. इस समय आपको अपने व्यवहार में द्वेष और भावना की जगह निर्मलता लाने का प्रयास करना चाहिए.

स्वास्थ्य: इस समय स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ठीक नहीं है.हृदय संबंधी किसी परेशानी की संभावना हो सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

किसी की बातों में ना आएं, कठिन समय से निकलेंगे 
धन निवेश कर सकते हैं,संयम बनाए रखें 
नई नौकरी लग सकती है, लाभ की संभावना 
अच्छे अवसर मिल सकते हैं, आर्थिक स्थिति सुधरेगी 
लक्ष्य की प्राप्ति होगी, व्यर्थ खर्च न करें 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ के कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं. 

रिश्ते: बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने के लिए यह वक्त अच्छा साबित होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement