Tula Tarot Rashifal 4 February 2026: उधार वापस मिल सकता है,हिम्मत न हारें

तुला (Libra):-

Cards:- Three of swords

वैवाहिक जीवन में परिवार के सदस्यों के दखल के चलते तनाव उत्पन्न हो सकता है.जिससे जीवनसाथी का व्यवहार काफी खराब होता नजर आएगा.सभी लोगों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश अभी सकारात्मक परिणाम लेकर नहीं आ रही है.इस बात से मानसिक तनाव बढ़ सकता है.किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात कुछ नए विषयों पर कार्य करने की प्रेरणा दे सकती है.विचारों में बदलाव महसूस करेंगे.प्रिय के सामने अपने मनोभावों को खुलकर रखें.अन्यथा रिश्ते में दूरी बढ़ेगी.

बाद में पछताने से अच्छा इस समय सामने वाले को अपनी भावनाओं से अवगत कराना होगा.कार्य क्षेत्र में बढ़ती राजनीति कार्यों को पूरा करने का दवाब बना रही है.इससे कार्य की अधिकता रहेगी.समय पर सही निर्णय न लेना कुछ विकट परिस्थितियों में उलझा सकता है.इन परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा.उसके अलावा कोई और रास्ता आपके पास नहीं है.हिम्मत न हारे.आगे बढ़े.

स्वास्थ्य: खानपान में सुधार लाएं.बाहर की चीजों का सेवन कम करें.

आर्थिक स्थिति: किसी को बिना लिखा पढ़ी के दिया गया उधार वापस मिलने में परेशानी हो सकती है.सामने वाले से बात करे.

रिश्ते: अतीत से आए किसी रिश्ते के चलते प्रिय का व्यवहार बदला हुआ महसूस करेंगे

