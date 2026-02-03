scorecardresearch
 
Tula Tarot Rashifal 3 February 2026: खानपान में सावधानी रखें, किसी गलत चीज का सेवन बिल्कुल न करें

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 3 February 2026: किसी मित्र के सहयोग करने की वजह से कुछ लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा हों सकता है. सामने वाला पक्ष काफी दबदबा रखता है. संभव हैं कि सामने वाला पक्ष हाथापाई पर उतर आएं.

तुला (Libra):-
Cards:- Five of wands 
किसी बात को लेकर भयभीत हो सकते है. काफी समय पहले किसी व्यक्ति से हुई मुलाकात से परेशानी उत्पन्न कर सकती है. सामने वाला इस जान पहचान का गलत फायदा ले सकता है. कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी के साथ करीबी को लेकर कुछ अफवाहें फैल गई है. जिसके चलते खुद को सीमित कर लिया है. हालांकि ये अफवाहें पूरी तरह से गलत नहीं है. फिर भी आप अभी इस रिश्ते को स्वीकारने की स्थिति में नहीं है.

किसी मित्र के सहयोग करने की वजह से कुछ लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा हों सकता है. सामने वाला पक्ष काफी दबदबा रखता है. संभव हैं कि सामने वाला पक्ष हाथापाई पर उतर आएं. इस समय परिवार का विवाह को लेकर दवाब बढ़ता ही जा रहा है. कुछ अच्छे प्रस्ताव आए है. जिनपर अभी सहमति बनाना बाकी है. मनचाहे जीवनसाथी की तलाश अभी पूरी नहीं हुई है. इसलिए थोड़ा समय धैर्य रख सकते हैं. जल्द ही ये इच्छा पूरी हो सकती है. 

स्वास्थ्य: खानपान में सावधानी रखें. किसी गलत चीज के सेवन से एलर्जी हो सकती है. 

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया उधार वापस नहीं मिल रहा है. इस बात से नाराज़ हो सकते है. 

रिश्ते: जीवनसाथी की बातें छुपाने की आदत शक बढ़ा सकती है. 

---- समाप्त ----
