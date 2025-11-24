scorecardresearch
 

आज 24 नवंबर 2025 तुला राशिफल: मामलों में धैर्य बनाए रखेंगे, व्यवस्था संवारेंगे

Aaj ka Tula Rashifal 24 November 2025, Libra Horoscope Today: समझ और साहस से काम लेंगे.सहकारिता पर जोर रहेगा.विवेक विनम्रता से आगे बढ़ेंगे.धैर्य धर्म अपनाएंगे.उचित अवसर पर बात कहेंगे.

तुला - विभिन्न जिम्मेदारियों को पूरा करने पर जोर रखेंगे.सामाजिकता के प्रयास बेहतर बने रहेंगे.संपर्क संवाद में आगे रहेंगे.बंधुत्व भाव बढ़ा रहेगा.भाइयों से करीबी बढ़ेगी.संबंधियांे का सहयोग पाएंगे.लाभकारी परिस्थितियांे को भुनाएंगे.विविध कार्य समय पर पूरा करेंगे.समझ और साहस से काम लेंगे.सहकारिता पर जोर रहेगा.विवेक विनम्रता से आगे बढ़ेंगे.धैर्य धर्म अपनाएंगे.उचित अवसर पर बात कहेंगे.व्यस्तता रहेगी.जनकल्याण के कार्योंें पर ध्यान देंगे.तालमेल बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- प्रतिभा प्रदर्शन संवार पाएगा.कामकाजी परिणाम संवारेंगे.व्यवस्था को बल देंगे.सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे.लक्ष्य पर फोकस बढ़ाए रहेंगे.आर्थिक मामले अनुकूल रहेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय विषयों को पक्ष में बनाए रखेंगे.उद्योग व्यापार मजबूत रहेगा.लाभ प्रतिशत संवार पाएगा.पद प्रतिष्ठा बनाए रहेंगे.महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य बनाए रखेंगे.व्यवस्था संवारेंगे.

प्रेम मैत्री- रिश्तेदारों व सगे संबंधियों से सहज व्यवहार बनाए रखेंगे.भेंट चर्चाओं में असरदार रहेंगे.जरूरी यात्रा करेंगे.गरिमापूर्ण व्यवहार रखेंगे.समर्पण का भाव बढ़ेगा.सभी प्रभावित होंगे.परिजनों से तालमेल रखेंगे.जल्दबाजी न दिखाएं.मित्र संबंधों को बल मिलेगा.सभी सहयोगी होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अन्य पर सहज भरोसा करने से बचेंगे.आलस्य छोड़ें.आदर सम्मान रखें.स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.उत्साह बना रहेगा.भावुकता पर अंकुश रखेंगे.मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक: 5 6 और 7

शुभ रंग: मरून
आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें.सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें.सक्रिय रहें.अफवाहों से बचें.

---- समाप्त ----
