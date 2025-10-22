scorecardresearch
 

आज 22 अक्टूबर 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वाले रिश्तों में पाएंगे मजबूती, आत्मविश्वास से काम लेंगे

Aaj ka Tula Rashifal 22 October 2025, Libra Horoscope Today: साहस पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा. रचनात्मक कार्य में रुचि रखेंगे. कारोबार के प्रति समर्पित बने रहेंगे. अपनों के साथ खुशियां बांटेंगे. हर्ष आनंद के पल निर्मित होंगे.

libra horoscope
तुला - सभी मामलों में सकारात्मक बदलाव उत्साहित रखेंगे. इच्छित सुधारों से उत्साह बढ़ा रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ा रहेगा. आत्मविश्वास से बात कहेंगे. साहस पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा. रचनात्मक कार्य में रुचि रखेंगे. कारोबार के प्रति समर्पित बने रहेंगे. अपनों के साथ खुशियां बांटेंगे. हर्ष आनंद के पल निर्मित होंगे. सहजता अनुकूलता बनी रहेगी. नवीन कार्यों से जुड़ेंगे. लाभ में वृद्धि होगी. सुखद सरप्राइज मिल सकती है. योजनानुसार कार्य बनाए रखेंगे. बड़प्पन बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- विविध प्रयासों में सुधार आएगा. पद और प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. लाभ बेहतर बनेंगे. आर्थिक गतिविधियों में सुधार आएगा. प्रतिभा से सभी प्रभाव में रहेंगे. साख सम्मान बल पाएंगे. आधुनिक विषय हितकर रहेंगे.

धन संपत्ति- सफलता का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. लक्ष्य पर फोकस होगा. नियमों का पालन करेंगे. लाभ और बचत संवार पर रहेंग. आर्थिक मामलों धैर्य दिखाएंगे. निर्णय लेने में उत्साह दिखाएंगे. कार्ययोजनाओं में गति रखेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सहयोग बढ़ा हुआ रहेगा. चर्चा संवाद में सहज गति बनाए रखेंगे. करीबी प्रसन्न होंगे. स्नेह विश्वास को मजबूती मिलेगी. सभी का ख्याल रखेंगे. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. सुख संतुलन बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी. रिश्तों को निभाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सामंजस्य व सूझबूझ बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास से काम लेंगे. उचित अवसर का इंतजार करेंगे. सेहत के अवरोध दूर होंगे. व्यक्त्ति्व प्रभावी रहेगा. मनोबल रखेंगे.

शुभ अंक : 4 5 और 6

शुभ रंग : फिरोजी

आज आज का उपाय : भगवान गोवर्धन और गणेशजी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. हरी वस्तुओं का दान करें. व्यवस्था संवारें.

