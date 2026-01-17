scorecardresearch
 
आज 17 जनवरी 2026 तुला राशिफल: तुला राशि वाले नई नौकरी की कर सकते हैं तलाश, उच्च अधिकारियों का मिलेगा साथ

Aaj ka Tula Rashifal 17 January 2026, Libra Horoscope Today: लोगों से मेलजोल में सहज रहेंगे. महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो सकती हैं. नए लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे. भाईचारे का बढ़ावा मिलेगा. बंधुत्व को बल मिलेगा. साहस पराक्रम बना रहेगा.

libra horoscope
तुला - आर्थिक एवं वाणिज्यिक योजनाओं को संवारेंगे. आत्मविश्वास व तैयारी से आगे बढ़ेंगे. सामाजिक मामलों में रुचि रखेंगे. संपर्क क्षेत्र बड़ा होगा. लोगों से मेलजोल में सहज रहेंगे. महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो सकती हैं. नए लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे. भाईचारे का बढ़ावा मिलेगा. बंधुत्व को बल मिलेगा. साहस पराक्रम बना रहेगा. सुख सुविधाओं पर जोर रखेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. आलस्य त्यागें. वातावरण अनुकूल रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. विस्तार कायों में रुचि बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों व जिम्मेदारों से महत्वपूर्ण भेंट होगी. अकारण हस्तक्षेप से बचेंगे. पेशेवरता बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र बड़ा बनेगा. करियर व्यापार में प्रभावी रहेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.

धन संपत्ति - वित्तीय पक्ष बल पाएगा. टीम भावना बढ़ेगी. वाणिज्यिक गतिविधियों पर जोर बनाए रखेंगे. करीबियों की मदद मिलेगी. शुभ समाचार मिलेंगे. योजनाएं आकार लेंगी. इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी. प्रभावशाली प्रदर्शन रहेगा.

प्रेम मैत्री- निजी मामले सुखकर बनेंगे. भाई बंधुओं से नजदीकी बढ़ेगी. संबंधों पर जोर रखेंगे. मित्रजनां का साथ पाएंगे. परिचितों करीबियों के साथ समय बिताएंगे. सभी प्रभावित रहेंगे. कुल कुटम्ब से नजदीकी रहेगी. परिजनों से सुख साझा करेंगे. बंधु बांधवों से सामंजस्य बढ़ेगा. रिश्तों को बल देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में असरदार रहेंगे. सक्रियता दिखाएंगे. स्वास्थ्य सुधार होगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 5, 6, 8

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : बल और ज्ञान में अग्रणी हनुमानजी की वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. साहसिकता व वीरता का भाव बढाएं.

---- समाप्त ----
