आज 13 अक्टूबर 2025 तुला राशिफल: स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे, नेतृवत पर बल बनाए रखेंगे

तुला - भाग्य के मामलों बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. लेनदेन व भेंटवार्ता में स्पष्टता बनाए रखेंगे. रचनात्मक एवं सकारात्मक सोच से परिणाम साधेंगे. विभिन्न मामलों में अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. योजनाओं को सूझबूझ से आगे बढ़ाएंगे. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. रुटीन बेहतर रखेंगे. सभी मामले पक्ष में बने रह सकते हैं. महत्वपूर्ण परिणाम साधेंगे. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. आध्यात्मिकता में वृद्धि होगी. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनेगा.
नौकरी व्यवसाय - धर्म व धैर्य से आगे बढ़ेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाविता बनी रहेगी. कार्य व्यापार को गति देंगे. लाभ का स्तर बढ़त पर रहेगा. कार्यक्षेत्र में निरंतरता रखेंगे. कामकाज अच्छा रहेगा. पेशेवर परिस्थितियां सकारात्मक होंगी.
धन संपत्ति- स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. नेतृवत पर बल बनाए रखेंगे. अनुबंधों को आगे बढ़ाएं. मनोरंजक भ्रमण बढ़ाएंगे. क्षमता से ज्यादा जोखिम लेंगे. महत्वपूर्ण मामले पक्ष में रहेंगे. चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे. दीर्घकालिक योजनाओं गति देंगे.
प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के प्रयासों में गति लाएंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. अवरोध दूर होंगे. रिश्तों को निभाने में आगे रहेंगे. प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान करेंगे. मन की बात कहने में सहज रहेंगे. विनम्र और मितभाषी रहेंगे. निजी विषयों पर फोकस रहेगा. मित्रजनों से घनिष्ठता बढ़ेगी.
स्वास्थ्य मनोबल- कार्यगत अनुकूलता रहेगी. सरप्राइज देंगे. खानपान सात्विक रखेंगे. मनोबल बढ़ेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. कमतर बातों को अनदेखा करें.
शुभ अंक : 2 4 5 और 6
शुभ रंग : सिल्वर
आज का उपाय : देवाधिदेव महादेव भोलेशंकर के परिवार का पूजन व अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. आस्था बढ़ाएं.