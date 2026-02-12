आज 12 फ़रवरी 2026 तुला राशिफल: भेंटवार्ता असरदार रहेगी, लाभ बेहतर बना रहेगा

तुला - भाईचारा मजबूत होगा. बंधु बांधवों से भेंट होगी. साहसिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. पहल व पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. सामाजिक विषयों में सक्रियता रखेंगे. अनुभव और योग्यता का लाभ मिलेगा. तेजी बनाए रखेंगे. यात्रा की संभावना बनी रहेगी. फोकस रखेंगे. और सद्व्यवहार बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. तात्कालिक लक्ष्य पूरे करेंगे. पारिवारिक मामलों में रुचि लेंगे. कारोबारी यात्रा हो सकती है. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. सामाजिकता पर जोर होगा.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में सहज चर्चाओं को बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र का विस्तार पर बल होगा. वाणिज्यिक जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. भेंटवार्ता असरदार रहेगी. लाभ बेहतर बना रहेगा. करियर कारोबार में इच्छित परिणाम बनेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ संवारेंगे. पेशेवर मामलों में सफलता बढ़ेगी. सहकार को बढ़ावा देंगे. वाणिज्यिक संबंधों का लाभ उठाएंगे. परिणाम उमीद के अनुरूप रहेगा. कारोबारी यात्रा हो सकती है. मामले लंबित रखने से बचें.

प्रेम मैत्री- शुभ संदेश प्राप्त होंगे. सुखद सूचनाएं मिलेंगी. अतिथि का सत्कार करेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. अपनों से से भेंट होगी. सहज चर्चाओं में शामिल होंगे. संपर्क पर जोर होगा. प्रेम संबंधों में शुभता रहेगी. सभी से सामंजस्य रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. संचार मजबूत होगा. विविध प्रयासों में गति आएगी. स्वास्थ्य देखें. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 3 6 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें. कथा सुनें.

