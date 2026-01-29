Singh Tarot Rashifal 29 January 2026: बड़ा अवसर मिल सकता है,पैसा सोच-समझ कर खर्च करें

सिंह (Leo):-

Cards:- Five of swords

इस समय सिर्फ अजनबियों से नहीं, बल्कि मित्रों से भी सावधान रहने की जरूरत महसूस कर रहे हैं.किसी बड़े व्यावसायिक लेन-देन में धोखाधड़ी हो सकती है. अपनी सेहत को लेकर सजग रहे. खास तौर पर हृदय संबंधी व्यक्तियों को बदलते मौसम में सावधान रहना चाहिए.परिवार की भलाई के लिए नए घर को खरीदने की योजना बनाएंगे. किसी पर किया गया विश्वास मुश्किल में डाल सकता है.संभव हैं, कि सामने वाले की पहुंच आपके परिवार में काफी गहरी हो. इस स्थिति में सामने वाले की मंशा को समझना आसान नहीं होगा.

और पढ़ें

लोगों की बातों को समझने की कला विकसित करें.कई बार सामने वाले की मंशा नजर आने के बाद भी सही कदम उठाना मुश्किल हो जाता है. ऐसी स्थिति में सामने वाले को इस बात का फायदा मिल सकता है. कार्य क्षेत्र में किसी बड़े अवसर को प्राप्त करने का मौका कोई सहयोगी आपसे छीन सकता है. इस समय आसपास के वातावरण से सचेत रहें. किसी भी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी लोगों के साथ साझा ना करें.

स्वास्थ्य: गलत तरीके से सोने के कारण पीठ और गर्दन में काफी दर्द हो रहा है. इस समय सिकाई से दर्द में राहत मिल सकती है.

आर्थिक स्थिति: दूसरों के ऊपर दिखावे के चक्कर में पैसा खर्च न करें.छोटी-छोटी बचत कर बड़ा धन निवेश कर सकते हैं.

रिश्ते: चालाक व्यक्तियों से संभल कर रहे हैं.ऐसे लोग सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के इरादों को बुरा नहीं मानते हैं.

---- समाप्त ----