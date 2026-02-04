Singh Tarot Rashifal 4 February 2026: निर्णय स्वयं लें,खट्टी चीजों का सेवन न करें

सिंह (Leo):-

Cards:- The Star

बिजनेस में अचानक से लाभ मिल सकता है.जिससे डूबा हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद बढ़ सकती है.नई नौकरी की तलाश पूरी होगी. इस समय किसी बात को लेकर जीवन साथी के साथ विवाद में ना पड़ें.रिश्ते में खटास आ सकती है.किसी से बेवजह विवाद न करें.कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी का बढ़ता हस्तक्षेप मन को कार्यों से भटका सकता है.जिससे कार्यों की गति धीमी हो सकती है.उच्च अधिकारी से इस विषय में चर्चा कर सकते है.किसी करीबी की अपेक्षाओं को पूरा करने का मौका मिल सकता है.

इस मौके का भरपूर लाभ उठा सकते है.नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण की सूचना थोड़ा परेशान कर सकती है.आस पास के वातावरण से सजग रहे.किसी सहयोगी के साथ नई योजना पर कार्य करना उत्साहित करेगा.इस योजना में नई तकनीकों का भी उपयोग करने पर विचार करेंगे.संतान की कामयाबी पर सभी लोग प्रसन्न होंगे.उच्च शिक्षा के लिए विदेश से कोई सूचना की प्राप्ति हो सकती है.विवाह के लिए परिजनों का दवाब बढ़ सकता है. महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय करते समय किसी के दवाब में न आएं.अपने निर्णय स्वयं लें.बड़े बुजुर्ग लोगों की सलाह ले सकते है.रिश्तों में मधुरता लाने का प्रयास करें.बार बार किसी को अपमानित न करें.सामने वाले की भावनाओं को समझे.

स्वास्थ्य: ठंड के कारण पेट दर्द हो सकता है.ठंडी और खट्टी चीजों का सेवन न करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में किसी सलाहकार की मदद ले सकते है.नए वाहन की खरीदी कर सकते है.

रिश्ते: किसी के साथ बेवजह विवाद न हो.इससे रिश्ते में कड़वाहट बढ़ सकती है.





