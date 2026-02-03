Singh Tarot Rashifal 3 February 2026: दुविधा में खुद को अकेला महसूस करेंगे, नौकरी बदलने का विचार मन में आ सकता है

सिंह (Leo):-

Cards:-The Hierophant

किसी बड़े बुजुर्ग या अनुभवी गुरु के साथ किसी धार्मिक कार्य को लेकर विचार विमर्श कर सकते है. किसी बड़े धार्मिक आयोजन को संपन्न करने की योजना पर कार्य कर सकते हैं. इस समयकुछ ऐसे लोगों के साथ मुलाकात हो सकती हैं. जिनके साथ अध्यात्म से जुड़ने का मौका मिलेगा. परिवार में कुछ विवाद खड़े हो सकते हैं. सभी लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं. इस स्थिति में सभी के बीच सामंजस्य की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं.

किसी दुविधा में खुद को अकेला महसूस करेंगे. ऐसी स्थिति में बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के अनुभव मदद कर सकते है. कार्य क्षेत्र में आया नया अधिकारी के पक्षपात पूर्ण व्यवहार से कार्य क्षेत्र का माहौल बिगड़ सकता है. नौकरी में बदलाव लाने पर विचार कर सकते है. परिवार के किसी सदस्य का विवाह काफी परेशानियों के बाद होने से उत्साह का माहौल बन सकता है. सभी लोग जोर शोर से इस विवाह की तैयारियां करेंगे.

स्वास्थ्य: परिवार के सबसे बड़े सदस्य की तबियत काफी खराब होने से सभी लोग चिंतित हो सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: कार्य में प्राप्त लाभ से किसी नए घर को खरीदने की कोशिश कर सकते हैं. कुछ पैसा सही जगह निवेशित कर सकते हैं.

रिश्ते: जहां प्यार और सम्मान होता हैं. वहां रिश्तों में काफी मजबूती होती हैं.

