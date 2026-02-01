scorecardresearch
 
Singh Tarot Rashifal 1 February 2026: सिंह राशि वालों की जीवनसाथी के साथ हो सकती है अनबन, नई नौकरी की करेंगे तलाश

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 1 February 2026: कार्यों को लेकर गंभीर न होना और समय पर उन्हें पूरा न करना बनी बनाई साख पर प्रतिकूल असर डालेगा. इस समय लापरवाही और जल्दबाजी व्यक्तित्व में इस तरह शामिल हो चुकी है.

सिंह (Leo):-
Cards:- Seven of swords 

हमेशा लोगों की अपेक्षाओं खरा उतरे ये संभव नहीं है. कोई न कोई कार्य सामने वाले की निगाह में आपको कमतर आंक सकता है.  ऐसी बातों की परवाह न करें. कार्य करने का आलस और किसी और द्वारा उस कार्य को करने की प्रतीक्षा कार्यों को विलंबित कर सकती है. जिसका सीधा असर कार्य की सफलता पर पड़ेगा. कार्यों को लेकर गंभीर न होना और समय पर उन्हें पूरा न करना बनी बनाई साख पर प्रतिकूल असर डालेगा. इस समय लापरवाही और जल्दबाजी व्यक्तित्व में इस तरह शामिल हो चुकी है. कि  इनसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ ही नहीं रहे है. अचानक से एक बड़ा अवसर सामने से आ सकता है. जरा सा भी विलंब या लापरवाही  एक अच्छा अवसर दूर कर देगा. कोशिश करें कि अतीत में जो भी गलतियां की हैं, उनको ना दोहराएं. सही समय पर निर्णय लेकर अपनी योग्य साबित करें. अनैतिक साधनों का उपयोग कर कार्य को पूरा न करें. जीवनसाथी के साथ बढ़ती कटुता और अविश्वास को कम करें. अपने रिश्ते को लेकर गंभीर हो. जो भी कुछ पूर्व में घटित हुआ होगा. उसको वर्तमान पर हावी न होने दें. इसी में सभी का भला छुपा हुआ है. 

स्वास्थ्य: पैरों में काफी दर्द और सूजन बनी हुई हैं. चिकित्सक ने दवाओं के साथ व्यायाम की भी जरूरत बताई है. 

आर्थिक हानि की संभावना है, नौकरी में तनाव हो सकता है

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक सामान्य हैं. जीवनसाथी किसी नई नौकरी की तलाश कर सकता हैं. 

रिश्ते: आलस, अहंकार और अज्ञानता रिश्तों को दूर करने के सबसे बड़े कारण हो सकते हैं. 

