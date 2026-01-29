आज 29 जनवरी 2026 सिंह राशिफल: सिंह राशि वाले आर्थिक लक्ष्य पूरे करेंगे, पद प्रभाव में वृद्धि होगी

सिंह - शासन प्रशासन में दखल बढ़ेगा. विविध कार्यों को पूरा करेंगे. घर में आनंद रहेगा. व्यावसायिक प्रदर्शन में प्रभावी रहेंगे. करीबियों से सामंजस्य बढ़ेगा. प्रशासनिक विषयों को गति आएगी. कारोबारी वार्ता में प्रभावशाली रहेंगे. विविध प्रयास बेहतर बनाएंगे. पैतृक मामले पक्ष बनाए रखेंगे. योजनागत कार्यों को गति देंगे. आर्थिक सौदेबाजी में सफल होंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. प्रबंधन के मामले पक्ष में बनेंगे. अपनों का साथ मनोबल बढ़ाएगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- योग्यता के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कार्य विस्तार पर जोर होगा. करियर में उच्च प्रदर्शन बना रहेगा. योजनाओं में तेजी रहेगी. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. संकोच में कमी आएगी.

धन संपत्ति- आर्थिक लक्ष्य पूरे करने में मदद मिलेगी. योग्यता अनुभव से कार्य साधेंगे. वरिष्ठों से मुलाकात होगी. महत्वपूर्ण प्रयास बनेंगे. आर्थिक लाभ संवार पर रहेगा. पैतृक विषयों पर जोर रहेगा.

प्रेम मैत्री- परिवार का भरोसा बनाए रखेंगे. निजी संबंधों में उत्साह और विश्वास से आगे बढ़ेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. करीबियों संग शुभ समय साझा करेंगे. प्रेम संबंधों में संतुलित वाणी व्यवहार रखेंगे. बड़ों का सानिध्य रहेगा. रिश्तों में सहजता बढ़ाएंगे. मन की बात मजबूती से रख पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आसपास के लोगों का साथ समर्थ मिलेगा. पद प्रभाव में वृद्धि होगी. सुख सौख्य बढ़ाएंगे. मन की बात मजबूती से रख पाएंगे.

शुभ अंक : 1, 3 और 4

शुभ रंग : सनराइज

आज का उपाय : भगवान श्रीहरिविष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. बड़ा सोचें.

---- समाप्त ----