आज 27 जनवरी 2026 सिंह राशिफल: सिंह राशि वाले अपनों के समक्ष बड़प्पन बनाए रखेंगे, नवीन ऊंचाइयों में सक्रियता रहेगी

सिंह - भाग्यकर की स्थिति बनी हुई है. महत्वपूर्ण प्रयासों को बढ़ावा देंगे. धार्मिक यात्राओं की संभावना बनी रहेगी. विविध मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. संचार तंत्र मजबूत होगा. मनोरंजन में रुचि बनी रहेगी. विनम्रता से काम लेंगे. महत्वपूर्ण विषय गति लेंगे. अनुकूलन बना रहेगा. कला कौशल से लक्ष्य साधेंगे. नवीन ऊंचाइयां के लिए सक्रियता बढ़़ाएंगे. योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. आस्था विश्वास बल पाएंगे. लंबी दूरी की यात्रा की स्थिति रहेगी. मित्रगण सहायक होंगे. सामाजिक विषय पक्ष में रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी लक्ष्यों को पाएंगे. स्मार्ट वर्किंग बनाए रखेंगे. साहस पराक्रम बढ़ेगा. हर ओर शुभता का संचार रहेगा. करियर व्यापार पर फोकस रहेगा. प्रबंधकीय लोगों में भरोसा बढ़ेगा.

धन संपत्ति- कार्य व्यापार में हितलाभ बढ़ेगा. वाणिज्यिक अवसरों का लाभ उठाएंगे. महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी. चहुंओर श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. रचनात्मक कार्यों को गति देंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- करीबियों के साथ सुख से रहेंगे. अपनों के समक्ष बड़प्पन बनाए रखेंगे. प्रियजनों की सुनेंगे. समता सामंजस्य बढ़़ाएंगे. प्रेम के मामले मजबूत बनाएंगे. आपसी विश्वास बल पाएगा. सहकार सहयोग बढ़ा रहेगा. स्मरणीय पल निर्मित होंगे. संबंधां में सकारात्मकता रखेंगे. मन की बात कहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रभाव बनाए रहेंगे. कार्य प्रदर्शन संवरेगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. साहस संपर्क और पराक्रम बढ़ेगा. आस्था बढ़ेगी.

शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

आज का उपाय : महाज्ञानी महाबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. धर्मस्थल जाएं.

