आज 16 जनवरी 2026 सिंह राशिफल: बैंकिंग कार्योंं से जुडेंगे, अनुभवियों से सलाह लेंगे

सिंह - भावनात्मक मामले सकारात्मक बने रहेंगे.प्रयोगधर्मिता में रुचि बढ़ेगी.आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे.बहस विवाद से बचेंगे.सबको साथ लेकर चलने की सोच रखेंगे.सहकर्मी सहयोगी होंगे.आवश्यक कार्योंं में बेहतर प्रदर्शन होगा.बौद्धिकता का प्रतिशत बढ़ेगा.कार्य व्यापार सुधार पर रहेगा.मित्रों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे.भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे.लाभ बढ़त पर रहेगा.आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी.व्यवस्था मजबूत रखेंगे.परीक्षा में सफल रहेंगे.पेशेवर विषयों में सहज रहेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- उद्योग व्यापार में बेहतर स्थिति रहेगी.पेशेवर उत्साह बनाए रहेंगे.प्रतिभा से जगह बनाएंगे.उपलब्धि हासिल करेंगे.प्रतिस्पर्धा में बेहतर करेंगे.साहस पराक्रम से उचित जगह बनाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने में सहजता होगी.तेजी बनाए रखेंगे.बचत व आय पर फोकस रखेंगे.अन्य की बातों में नहीं आएंगे.साहस सक्रियता रखेंगे.बैंकिंग कार्योंं से जुडेंगे.अनुभवियों से सलाह लेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष सुखप्रद बना रहेगा.मित्रों से संपर्क बढ़ेगा.प्रेम नेह बनाए रखेंगे.भेंट मुलाकात होगी.खुशियों को साझा करेंगे.रिश्तों में भरोसा रहेगा.हर्ष आनंद के मौके बनेंगे.भावनात्मक मामले पक्ष में रहेंगे.मन की बात कहेंगे.सहयोगियों का साथ पाएंगे.संबंध मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कला कौशल को बल मिलेगा.योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.स्पर्धा का भाव रहेगा.

शुभ अंक : 1 7 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.मिष्ठान्न का भोग लगाएं.सहज रहें.

---- समाप्त ----