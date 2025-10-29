Mithun Tarot Rashifal 29 October 2025: मिथुन राशि वालों के जीवन पर पड़ सकता है नकारात्मक प्रभाव, प्राप्त हो सकता है धन

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Two of cups

आपका प्रिय का हठी और जिद्दी स्वभाव बार-बार आपको गुस्सा दिला सकता हैं. किसी बात को लेकर अत्यधिक जिद्द करना उसकी आदत में शामिल होता जा रहा है. जिस कारण आप दोनों के बीच अनबन होने लगी हैं. इस समस्या से बाहर निकालने के लिए आप कुछ समय अपने प्रिय से बातचीत बंद कर सकते हैं. हालांकि ये इस देखिए समस्या का उपाय नहीं है. किंतु सामने वाले को आपका बात ना करना कर सकता है कार्य क्षेत्र में आया उच्च अधिकारी और आपका अतीत से कोई संबंध हो सकता है. सामने वाले को देखकर आप कुछ परेशान हो सकते हैं. इस अधिकारी के साथ काम करना आपके लिए मुश्किल होगा. यह बात आप अनुभव कर रहे हैं . अपने उच्च अधिकारियों से मिलकर अपने स्थानांतरण की बात कर सकते हैं. या फिर आपको किसी नए विभाग में भेज दिया जाएं. ऐसी इच्छा उनके सामने रख सकते हैं. हो सकता हैं, कि जल्द ही आपका स्थानांतरण किसी अन्य क्षेत्र में कर दिया जाएं.

Advertisement

स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव से थोड़ा बचकर रहने की जरूरत पड़ सकती है. सर्दी, खांसी और बुखार होने की संभावना बन रही है.

आर्थिक स्थिति: भाई के साथ नया घर खरीदने की योजना पूर्ण हो चुकी हैं. इसके लिए धन की व्यवस्था आप दोनों कर रहे हैं.

रिश्ते: कभी-कभी हम यह भूल जाते हैं. कि जिस तरह हम अपने परिजनों और करीबियों से प्रेम करते हैं. इस तरह सामने वाला भी उनसे प्रेम करता होगा.

---- समाप्त ----