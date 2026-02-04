scorecardresearch
 
Mithun Tarot Rashifal 4 February 2026: निवेश फायदेमंद रहेगा,तनाव न करें

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 4 February 2026: कार्यक्षेत्र में सहयोगी के साथ रिश्ते में सुधार लाने के लिए माफी मांग सकते हैं.किसी के साथ विवाद में उलझने की कोशिश ना करें.

मिथुन (Gemini):-
Cards:- The Chariot 
जो लोग रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं.उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.किसी करीबी से मुलाकात होगी .कार्य क्षेत्र में मेहनत की सराहना होगी. जिसके चलते कुछ वित्तीय लाभ मिल सकता है.स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करें कुछ नई तकनीकें सीखना आपकी योग्यता को बेहतर बना सकता है.व्यवसाय के लिए की गई यात्रा सकारात्मक परिणाम दे सकती है.घर से जुड़ा निवेश फायदेमंद रहेगा. यदि पारिवारिक सदस्यों के  साथ कोई मतभेद बना हुआ है.तो उसको सुलझाने  का प्रयास करें.

कार्यक्षेत्र में सहयोगी के साथ रिश्ते में सुधार लाने के लिए माफी मांग सकते हैं.किसी के साथ विवाद में उलझने की कोशिश ना करें. और न ही किसी तरह किसी का टिप्पणी सामने वाले के कार्यों को लेकर करें.इससे विवाद और अधिक बढ़ सकता है.जो आपकी छवि को नुकसान पहुंचाएगा.क्रोध और भाषा पर नियंत्रण रखें. गुस्से में अपशब्दों का प्रयोग ना करें.बाद में इस कृत्य को लेकर शर्मिंदा हो सकते हैं.

स्वास्थ्य: जरूरत से ज्यादा स्वास्थ्य की चिंता बीमारी को बिगड़ सकती है.तनाव न करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है. शेयर बाजार में किसी गए निवेश से अच्छा प्रतिफल मिल सकता है.

रिश्ते: लोगों के साथ अपने संबंधों को सुधारें.जिद्द या अहंकार में आकर चीजें खराब हो सकती है

---- समाप्त ----
