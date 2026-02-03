scorecardresearch
 
Mithun Tarot Rashifal 3 February 2026: किसी पर अतिविश्वास न करें, सोच समझकर कार्यों को पूरा करें

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 3 February 2026: किसी पर बेवजह आरोप न लगाए. कार्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति की आपसे बदला लेने भावनाएं समझ आ सकती है. ऐसी स्थिति में सामने वाले से बचकर रहें. सेहत को लेकर लापरवाही न करें.

gemini horoscope

मिथुन (Gemini):-
Cards:- The Moon 
बेवजह किसी भी बात पर क्रोध न करें. इससे बनते हुए कार्यों में रुकावट आ सकती है. सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि होगी. प्रिय को समझाने का प्रयास विफल हो सकता है. किसी गलतफहमी के चलते वो रिश्ता तोड़ने की बात कर रहा है. किसी मित्र की सहायता से रिश्ते को बचाने का प्रयास करेंगे. कार्यों में तेजी नजर आएगी. रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है. लोगों की बातों को लेकर तनाव न बढ़ाएं. हमेशा सही कार्य करने का प्रयास करें. किसी बात को सच्चाई जाने बिना किसी को दोषी न माने.

किसी पर बेवजह आरोप न लगाए. कार्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति की आपसे बदला लेने भावनाएं समझ आ सकती है. ऐसी स्थिति में सामने वाले से बचकर रहें. सेहत को लेकर लापरवाही न करें. पैसों की तंगी परेशान करेगी. भाग्य को बदलने को लेकरअंधविश्वास में न पड़ें. कोई बेवकूफ बनाने की मंशा रख रहा है. नन्हे शिशु की तबीयत अचानक से खराब होने चिंतित होंगे. किसी पर अतिविश्वास न करें. सोच समझकर कार्यों को पूरा करें. 

स्वास्थ्य: जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंतित हो सकते है. उसके खानपान काविशेष ध्यान रखें. 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में गंभीर रहे. दूसरों की सलाह से धन निवेश न करें. 

रिश्ते: पुराने लोगों का साथ कभी न छोड़े. किसी करीबी की आर्थिकमदद करेंगे. 

---- समाप्त ----
