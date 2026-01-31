scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 31 जनवरी 2026 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वालों का वित्तीय लाभ होगा मजबूत, नवाचार के प्रयास संवारेंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 31 January 2026, Gemini Horoscope Today: आधुनिक प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे. पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. रक्त संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों में भेंट होगी. जीवन स्तर संवरेगा. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन - सृजनात्मक कार्य गति पाएंगे. करीबी प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. कार्यशैली आकर्षक रहेगी. स्वजनों संग खुशियां साझा करेंगे. संपर्क का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता पर जोर देंंगे. आधुनिक प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे. पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. रक्त संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों में भेंट होगी. जीवन स्तर संवरेगा. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. आवश्यक कार्यों में गति आएगी. दोपहर से गति और बेहतर होगी. विभिन्न कार्यों में रचनात्मकता बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. करियर कारोबार में लाभ एवं प्रभाव बना रहेगा. कार्य प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. आवश्यक लक्ष्य साधेंगे. कला कौशल संवारेंगे. साहस से जगह बनाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष मजबूत रहेगा. नवाचार के प्रयास संवारेंगे. सभी विषयों में सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. लोकप्रियता बढ़ेगी. विभिन्न योजनाएं गति पाएंगी. साझा कार्य बनेंगे. आर्थिक पक्ष बल पाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

प्रिय के संग सुख से रहेंगे, संबंध मधुर बने रहेंगे
मिथुन: मान-सम्मान बढ़ेगा, शत्रु परास्त होंगे
Take care of health and avoid stress in the office for Gemini
मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
मिथुन राशि वालों का कामकाजी अनुबंधों और उपलब्धियों पर फोकस रहेगा, सुविधा संसाधनों में निवेश बढ़ाएंगे
मिथुन: कार्यक्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी, पूरे उत्साह से आज काम करेंगे

प्रेम मैत्री- परिवार के लोग प्रसन्न रहेंगे. सभी प्रभावित होंगे. करीबियों से तालमेल बढ़ेगा. प्रेम पक्ष बेहतर रहेगा. सबका साथ सहयोग पाएंगे. संबंध प्रभावशाली बने रहेंगे. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे. व्यक्तिगत जीवन अच्छा रहेगा. स्नेह का प्रदर्शन करेंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रिय की सुनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- दिनचर्या नियमित होगी. व्यवस्था बेहतर बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. खानपान पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य में सुधार होगा. जीवनशैली संवरेगी.

शुभ अंक : 4, 5, 6 और 8

Advertisement

शुभ रंग : स्काई ब्लू

आज का उपाय : परमवीर हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुएं दान व प्रयोग करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. सहज सरल रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement