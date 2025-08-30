scorecardresearch
 

आज 30 अगस्त 2025 मिथुन राशिफल: रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे, नौकरी पर बल बनाए रहें

Aaj ka Mithun Rashifal 30 August 2025, Gemini Horoscope Today: सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. उधार मिलने में सहजता बढ़ेगी. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. विविध मामले लंबित बने रह सकते हैं. अतिउत्साह व दिखावे से बचें. समता सामंजस्य से आगे बढें. 

मिथुन - व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर रहेगा. संस्थागत विषयों में रुचि बनी रहेगी. सेवाक्षेत्र आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. समयसीमा पालन करें. प्रबंधन पर ध्यान दें. परिश्रम से स्थिति मजबूत बनाए रखें. कामकाजी मामलों में समन्वय रखें. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. भेंट व चर्चा में सजगता बनाए रहें. 

नौकरी व्यवसाय- रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. नौकरी पर बल बनाए रहें. कार्यगति सामान्य रहेगी. अधिनस्थ बेहतर प्रदर्शन करेंगे. समकक्षों का साथ रहेगा. लेनदेन में उतावली से बचें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं.

धन संपत्ति- आर्थिक लक्ष्यों को पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करेंगे. प्रलोभनों में आने से बचें. सुरक्षा के नियमों की अवहेलना न करें. व्यवस्था पर जोर दें. लापरवाही में नुकसान की आशंका है. निवेश नियंत्रित रखें.

प्रेम मैत्री- करीबियों की बातों को सुनने और अपनाने का प्रयास रखेंगे. रिश्तों में धैर्य बना रहेगा. व्यर्थ बातों में नहीं आएंगे. अनजानों से दूरी रखेंगे. करीबियों से भेंट होगी. अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहें. उचित अवसर का इंतजार बनाए रखें. अफवाहों को बढ़ावा देने से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- निरंतरता बनाए रखें. स्वास्थ्य जांच पर जोर रहेगा. संकेतों में सजग रहें. अपनों का ख्याल रखें. स्पष्टता बढ़ाएं. आत्मनियंत्रण रखें.

शुभ अंक : 2 3 5 और 6

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय :  न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण करें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. हनुमानजी के दर्शन व पूजा करें. ठगी से बचें.
 

