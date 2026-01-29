scorecardresearch
 
आज 29 जनवरी 2026 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वालों का कामकाजी अनुबंधों और उपलब्धियों पर फोकस रहेगा, सुविधा संसाधनों में निवेश बढ़ाएंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 29 January 2026, Gemini Horoscope Today: समय सीमा व प्रबंधन पर फोकस बनाए रहें. खर्च पर नियंत्रण रखें.यात्रा संभव है. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. नियम पालन में सहजता बढ़ाएं. संकोच बना रहेगा.

मिथुन - रिश्तेदारों के साथ आपसी सहमति से महत्वपूर्ण कार्य आगे बढ़ाएंगे. खर्च की अधिकता से बजट प्रभावित रह सकता है. कार्य व्यापार में सहकर्मियों और पेशेवर सहयोगियों से सामंजस्य रखें. रिश्तों में बड़प्पन बनाए रखें. सोच विचारकर व वाणिज्यिक मामलों में फैसले लें. समय सीमा व प्रबंधन पर फोकस बनाए रहें. खर्च पर नियंत्रण रखें.यात्रा संभव है. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. नियम पालन में सहजता बढ़ाएं. संकोच बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में वैदेशिक प्रयासों में सक्रियता आएगी. निवेश की गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. कामकाज में स्पष्टता बनाए रखें. लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा. लोभ में न आएं.

धन संपत्ति- वित्तीय लेन देन में अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखेंगे. सहयोग की भावना रखें. कारोबारी स्थिति पूर्ववत् रहेगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. पेशेवरों का साथ बना रहेगा. जल्दबाजी न दिखाएं.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंधों में सूझबूझ से निर्णय लें. रिश्तों में असहज स्थिति रह सकती है. एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखेंगे. प्रेम व स्नेह से काम लेंगे. मन के मामले मिश्रित रहेंगे. गरिमा गोपनीयता पर जोर रखेंगे. प्रियजनों को अनसुना करने से बचेंगे. चर्चा में धैर्य रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अहंकार से बचें. व्यवहार प्रभावी रहेगा. व्यवस्था व स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रखेंगे. रहन सहन साधारण रहेगा.

शुभ अंक : 2, 3, 4 और 5

शुभ रंग : आंवला समान

आज का उपाय : भगवान श्रीहरिविष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. सजग रहें.

---- समाप्त ----
